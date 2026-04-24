Η αστυνομία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός άνδρα που κρίθηκε ύποπτος για τη διάδοση μιας φωτογραφίας - προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) - που απεικονίζει έναν λύκο που είχε δραπετεύσει από ζωολογικό κήπο, μια ψεύτικη φωτογραφία που κοινοποιήθηκε ευρέως στο διαδίκτυο.

Ο Νουκγκού, ο λύκος ηλικίας 2 ετών, δραπέτευσε από το κλουβί του στην κεντρική πόλη Ντέτζον στις 8 Απριλίου, πριν αιχμαλωτιστεί ξανά ύστερα από 9 ημέρες που κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αρχές και μέσα ενημέρωσης κυκλοφόρησαν μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, η οποία φέρεται να έδειχνε έναν ανοιχτό καφέ λύκο να περπατά σε δρόμο.

Αυτή η εικόνα ήταν, στην πραγματικότητα, ψεύτικη, προϊόν TN.

Φωτογραφία: BBC

Η αστυνομία της Ντέτζον δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συνέλαβε έναν άνδρα, κοντά στα 40 του, τον οποίο κατηγορεί για παρεμπόδιση έρευνας, διαδίδοντας «παραποιημένες εικόνες» του λύκου «που δημιουργήθηκαν με τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας παραδέχτηκε την πράξη του κατά την ανάκριση και εξήγησε ότι το έκανε «απλώς για πλάκα».

«Μια μόνο εικόνα που χειραγωγήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη καθυστέρησε την αιχμαλώτιση του λύκου έως και εννέα ημέρες», ανέφερε η αστυνομία. «Η παρατεταμένη ανάπτυξη αστυνομίας και πυροσβεστών διατάραξε σοβαρά την κύρια αποστολή τους, την προστασία του κοινού», πρόσθεσε.

Η απόδραση του Νουκγκού οδήγησε στο κλείσιμο ενός δημοτικού σχολείου για λόγους ασφαλείας, και οι τοπικές αρχές κινητοποίησαν εκατοντάδες πυροσβέστες, αστυνομικούς και στρατιώτες σε μια προσπάθεια να πιάσουν το ζώο.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν επίσης drones και θερμικές κάμερες απεικόνισης στις έρευνες.

Το ζώο 30 κιλών βρέθηκε τελικά σώο και αβλαβές στις 17 Απριλίου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο αρχικά δημοσίευσε την εν λόγω φωτογραφία, έπειτα την απέσυρε και, μετά από ανάλυση, επιβεβαίωσε ότι ήταν πράγματι ψεύτικη φωτογραφία που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πηγή: skai.gr

