Κύμα ψύχους ασυνήθιστης σφοδρότητας, ακόμη και για την καρδιά του χειμώνα του νότιου ημισφαιρίου, σαρώνει την Αργεντινή, καταρρίπτοντας ιστορικά χαμηλά θερμοκρασιών και προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον εννιά ανθρώπων στο κράτος της Λατινικής Αμερικής μέσα στις τελευταίες δέκα ημέρες, καθώς ο αριθμός των αστέγων έχει αυξηθεί θεαματικά, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση ειδικευμένη στο ζήτημα.

Το κύμα του κρύου έγινε σφοδρότερο από την αρχή της εβδομάδας, με τα θερμόμετρα να δείχνουν –19° Κελσίου χθες Τετάρτη το ξημέρωμα στην πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες: πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφτεί τα τελευταία 34 χρόνια, σύμφωνα με την αργεντίνικη μετεωρολογική υπηρεσία.

Στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καταγράφτηκαν –7,4° Κελσίου στην Ελ Παλομάρ, η χαμηλότερη θερμοκρασία εδώ και 58 χρόνια κι η δεύτερη χαμηλότερη από το 1935.

Παραλίες στον Ατλαντικό, όπως η Μιραμάρ, 450 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες, καλύφθηκαν από χιόνι στην αρχή της εβδομάδας, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 12 χρόνια.

Snow on the beach ❄️🏖️ A cold snap has set all-time winter lows in Chile and Argentina. Local news reports that snow has not fallen in the coastal town of Miramar, Argentina, since 1991. pic.twitter.com/Axj0XEWqGW — AccuWeather (@accuweather) July 1, 2025

Η πόλη όπου καταγράφτηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία ήταν η Μακιντσάο, μικρή κοινότητα 3.000 κατοίκων στην Παταγονία, 1.400 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, όπου τα θερμόμετρα κυμαίνονται από τη Δευτέρα μεταξύ των –12° Κελσίου και των –18° Κελσίου. Μακριά πάντως από το ρεκόρ των –35° Κελσίου, που ανάγεται στο 1991.

Μη κυβερνητική οργάνωση ειδικευμένη στη βοήθεια στους άστεγους, η Proyecto 7, ανέφερε πως εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έκθεσης στο ψύχος σε όλη τη χώρα τις τελευταίες δέκα μέρες, από την έναρξη του χειμώνα του νότιου ημισφαιρίου, αριθμό που δεν έχουν επιβεβαιώσει οι αρχές — δεν έχει δημοσιοποιηθεί ουδείς συνολικός επίσημος απολογισμός.

Η ΜΚΟ αναφέρθηκε σε υποθέσεις που καλύφθηκαν από τον τοπικό Τύπο σε επαρχίες τις τελευταίες εβδομάδες. Εξηντάρα βρέθηκε νεκρή σε χώρο στάθμευσης στη Μαρ δελ Πλάτα (νότια), άνδρας βρέθηκε νεκρός σε παγκάκι στην Παρανά (βόρεια).

Several truck drivers are stranded by a brutal wave of polar cold on the border between Chile and Argentina. pic.twitter.com/BXJZPm3mRG — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 2, 2025

«Υπάρχουν πλέον περισσότερες οικογένειες στον δρόμο, μαμάδες, παππούδες, γιαγιάδες, περισσότερα παιδιά», συνόψισε στον ραδιοφωνικό σταθμό El Destape ο Οράσιο Άβιλα, συντονιστής της Proyecto 7, τονίζοντας πως η περασμένη χρονιά ήταν «μοιραία και καταστροφική» για πολλούς, λόγω του συνδυασμού απωλειών θέσεων εργασίας και τερματισμού του ελέγχου των ενοικίων. Έκρινε ότι μεγάλο ρόλο στο φαινόμενο έπαιξε η οικονομική πολιτική του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους επίσημους αριθμούς για το Μπουένος Άιρες, κάπου 4.050 άνθρωποι ζούσαν τον Νοέμβριο του 2024 στον δρόμο στην πρωτεύουσα, αριθμός αυξημένος κατά 23% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023.

