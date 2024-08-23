Μετεκλογικές ταραχές στη Βενεζουέλα: 27 νεκροί σύμφωνα με νέο απολογισμό

Ο απολογισμός των θυμάτων των ταραχών που ξέσπασαν στη Βενεζουέλα μετά τις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου έφθασε τους 27 νεκρούς, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο γενικός εισαγγελέας Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ανωτάτου δικαστηρίου που επικύρωσε την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που είχε δημοσιοποιηθεί τη 12η Αυγούστου, έκανε λόγο για 25 νεκρούς, 192 τραυματίες και 2.400 συλλήψεις.

Ο κ. Σάαμπ είπε επίσης ότι η εισαγγελία θα «εμβαθύνει» την έρευνά της σε βάρος της αρχηγού της αντιπολίτευσης και του υποψηφίου της στις προεδρικές εκλογές. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο και ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια αντιμετωπίζουν έρευνα για απόπειρα «σφετερισμού» δημοσίων αξιωμάτων και «συνωμοσία».

Το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε χθες την επανεκλογή του κ. Μαδούρο, που ανακηρύχθηκε νικητής με το 52% των ψήφων από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE). Ο θεσμός ωστόσο δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα πλήρη στοιχεία της καταμέτρησης ανά εκλογικό τμήμα, καθώς λέει πως υπέστη κυβερνοπειρατεία. Η αντιπολίτευση ερίζει πως πρόκειται για ελιγμό της εξουσίας για να μην αποκαλυφθεί ότι κέρδισε εκείνη, ότι ο υποψήφιός της Γκονσάλες Ουρούτια έλαβε «πάνω από το 60%» των ψήφων.

Η πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου Καρίσλια Ροδρίγκες τόνισε χθες πως υπάρχουν «αποδείξεις μαζικής κυβερνοεπίθεσης εναντίον του εκλογικού συστήματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

