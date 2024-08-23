Έκρηξη ηφαιστείου στη νοτιοδυτική Ισλανδία, η 6η από τον Δεκέμβριο

Ηφαίστειο εισήλθε σε φάση έκρηξης χθες Πέμπτη στη χερσόνησο Ρέκιανες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, εξέλιξη που καταγράφεται για έκτη φορά από τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Άρχισε έκρηξη (του ηφαιστείου) Σούντνουκσγιγκαροντ ανατολικά του όρους Σιλίνγκαφελ», ανέφερε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως η εξέλιξη καταγράφτηκε στις 21:26 (τοπική ώρα· 00:26 ώρα Ελλάδας), ακολουθώντας σειρά σεισμικών δονήσεων.

Σε απευθείας βίντεο διακρίνεται λάβα να βγαίνει από ρήγμα και να φωτίζει τον ουρανό.

Η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε πως δεν είναι ακόμη σε θέση να εκτιμήσει πόσο μεγάλο είναι το ρήγμα.

Πρόκειται για την έκτη κατά σειρά ηφαιστειακή έκρηξη στην Ισλανδία από τον Δεκέμβριο. Σημειώθηκε έπειτα από άλλη που διήρκεσε πάνω από τρεις εβδομάδες από τα τέλη Μαΐου στην ίδια περιοχή, στη χερσόνησο Ρέκιανες.

Ισλανδικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι κάτοικοι στο κοντινό ψαροχώρι Γκρίνταβικ βρίσκονται σε διαδικασία εσπευσμένης απομάκρυνσης, όπως και σε προηγούμενες εκρήξεις ηφαιστείων. Δεν διευκρίνισαν τον αριθμό των ανθρώπων που διαμένουν εκεί.

Στη χερσόνησο Ρέκιανες δεν είχε σημειωθεί καμιά ηφαιστειακή έκρηξη για οκτώ αιώνες, ως τον Μάρτιο του 2021. Άλλες σημειώθηκαν τον Αύγουστο του 2022, τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο του 2023. Ηφαιστειολόγοι προειδοποιούν ότι η σεισμική δραστηριότητα έχει εισέλθει σε νέα εποχή.

Η Ισλανδία μετρά 33 ενεργά ηφαιστειακά συστήματα, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

