Οι Nick Cave and the Bad Seeds έδωσαν συναυλία - έκπληξη σε ταράτσα δισκοπωλείου

Το ροκ συγκρότημα Nick Cave and the Bad Seeds έδωσε μια συναυλία-έκπληξη στην ταράτσα ενός δισκοπωλείου στην πόλη Μπράιτον, κοντά στο Λονδίνο.

Το συγκρότημα εμφανίστηκε στην ταράτσα του Resident Music στην περιοχή The Lanes διασκευάζοντας το διάσημο τραγούδι των T Rex "Cosmic Dancer", μαζί με μια σειρά από άλλα αγαπημένα των θαυμαστών του.

O Νικ Κέιβ έζησε για περισσότερες από δύο δεκαετίες στην πόλη αφότου μετακόμισε εκεί το 1999.

Οι Nick Cave and the Bad Seeds ξεκίνησαν τη συναυλία με το "Train Long Suffering" από το άλμπουμ του 1985, The Firstborn Is Dead, το οποίο ο Αυστραλός τραγουδιστής, τραγουδοποιός Νικ Κέιβ ερμήνευσε τελευταία φορά στο Μπράιτον τη χρονιά κυκλοφορίας του.

Στη συνέχεια ο Νικ Κέιβ πήγε στο πιάνο και ερμήνευσε διασκευή του "Cosmic Dancer", η οποία συνοδεύτηκε από σόλο βιολιού από το μέλος της μπάντας Γουόρεν Έλις.

«Ευχαριστώ, Μπράιτον » φώναξε ο τραγουδιστής στο πλήθος.

Το συγκρότημα αργότερα έδωσε υπαίθρια συναυλία στο Preston Park, στο Μπράιτον.

Εκατοντάδες θαυμαστές του περίμεναν στην ουρά για ώρες όταν τα εισιτήρια για τη συναυλία τέθηκαν για πρώτη φορά σε πώληση τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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