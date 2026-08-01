Reuters: «Πλήγμα» για την επανεκλογή Ινφαντίνο η αναδίπλωση της πρότασης για τα δικαιώματα του Μουντιάλ

Η αναδίπλωση που έκανε τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8) ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο «παγώνοντας» την πρόταση για πώληση μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα απ’ τις τεράστιες αντιδράσεις των μεγάλων συνομοσπονδιών, αποτέλεσαν ένα μεγάλο «πλήγμα» τις πιθανότητες επανεκλογής του το 2027, σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Reuters.

Η γρήγορη αναδίπλωση της FIFA ανέδειξε την αυξανόμενη ανησυχία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο σχετικά με τον τρόπο διοίκησης του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με αξιωματούχους του αθλήματος να ζητούν μεγαλύτερο έλεγχο στις αποφάσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη διακυβέρνηση και το εμπορικό μέλλον του ποδοσφαίρου.

Οι αντιδράσεις δημιούργησαν επίσης ερωτήματα σχετικά με την πολιτική επιρροή του Ινφαντίνο, καθώς προετοιμάζεται να διεκδικήσει ακόμη μία θητεία στην προεδρία της FIFA. Μετά τις αντιδράσεις, ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία εγκατέλειψε το σχέδιο, αφού άκουσε «προσεκτικά όλες τις απόψεις».

Η διαμάχη προέκυψε σε μια δύσκολη χρονική στιγμή για τον Ινφαντίνο, ο οποίος είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι σκοπεύει να διεκδικήσει τέταρτη θητεία στην προεδρία της FIFA. Από τότε που διαδέχθηκε τον Ζεπ Μπλάτερ το 2016, έχει επανεκλεγεί χωρίς αντίπαλο δύο φορές και φαινόταν να έχει τον πλήρη έλεγχο της οργάνωσης.

Παρότι η επανεκλογή του για την περίοδο 2027-2031 θεωρούνταν μέχρι πρότινος τυπική διαδικασία, ειδικοί δήλωσαν στο Reuters ότι οι αντιδράσεις γύρω από την αποτυχημένη πρόταση αποκάλυψαν δυσαρέσκεια μεταξύ ορισμένων μελών της FIFA και ενδέχεται να δυσκολέψουν την πορεία του ενόψει του επόμενου Συνεδρίου της FIFA στο Μαρόκο την επόμενη χρονιά.

«Είναι προφανές ότι έχει λειτουργήσει με έναν τρόπο αρκετά εγωκεντρικό σε ό,τι έχει κάνει. Γνωρίζω ότι έχει ενοχλήσει πολλές ομοσπονδίες-μέλη με ορισμένες από τις αποφάσεις του», δήλωσε ο Μπομπ Ντόρφμαν, αναλυτής αθλητικού μάρκετινγκ. «Ορισμένες χώρες που έχουν αναλάβει τη διοργάνωση Παγκοσμίων Κυπέλλων έχουν προκαλέσει ερωτήματα. Η πολιτική έχει εμπλακεί σε υπερβολικό βαθμό».

Η ταχύτητα με την οποία η FIFA αναδιπλώθηκε ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τους πανηγυρισμούς του Ινφαντίνο για το εμπορικά πιο επιτυχημένο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία. «Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς μια περίπτωση όπου η πολιτική τύχη ενός ανθρώπου άλλαξε τόσο γρήγορα», δήλωσε ο οικονομολόγος Βίκτορ Μάθεσον, ειδικός στα αθλητικά οικονομικά από το Κολέγιο του Τιμίου Σταυρού.

«Και πάλι, μόλις πριν από δύο εβδομάδες, βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου, έχοντας πίσω του το πιο επιτυχημένο μεγάλο αθλητικό γεγονός στην ιστορία του πλανήτη. Και μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, παλεύει για την πολιτική του επιβίωση» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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