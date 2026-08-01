Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Παντελίδης – Εκτός δράσης για 4-6 μήνες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Παύλος Παντελίδης, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής στάθηκε εξαιρετικά άτυχος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και μεταφέρθηκε άμεσα για τις απαραίτητες εξετάσεις. Ο κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος έδειξε συντριπτικό κάταγμα της περόνης, ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου.

Λόγω της σοβαρότητας της ζημιάς κρίθηκε απαραίτητη η άμεση χειρουργική αποκατάσταση. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε αργά τα ξημερώματα από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού, Διονύση Χίσσα, και τον γιατρό της ομάδας, Χάρη Λάλο.



Η πρώτη εκτίμηση για τον χρόνο αποκατάστασης του Παντελίδη κάνει λόγο για απουσία από τέσσερις έως έξι μήνες. Η πορεία της αποθεραπείας του θα παρακολουθείται στενά και η κατάστασή του θα επαναξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.



Ο τραυματισμός του νεαρού επιθετικού προκάλεσε σοκ στις τάξεις του Παναθηναϊκού, καθώς σημειώθηκε σε ένα παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα και σε μία περίοδο κατά την οποία ο ποδοσφαιριστής προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο συμμετοχής και να διεκδικήσει τη θέση του στο αγωνιστικό πλάνο.



Οι άνθρωποι της ομάδας βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, με το μήνυμα όλων να είναι κοινό: να επιστρέψει υγιής και ακόμη πιο δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους.

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