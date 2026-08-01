Equipe: Σε αυτούς οφείλεται η αλλαγή στάσης της FIFA και του Ινφαντίνο

Σε δύο άτομα οφείλεται η αναδίπλωση του Τζιάνι Ινφαντίνο στο θέμα του Μουντιάλ. Η γαλλική Equipe σε σημερινό της δημοσίευμα δίνει μια εξήγηση στην τελευταία εξέλιξη με την δήλωση του προέδρου της FIFA υποστηρίζοντας ότι δεν έχει παίξει ρόλο στην αλλαγή στάσης οι έντονες διαμαρτυρίες και γενικότερα η κατακραυγή των άλλων συνομοσπονδιών αλλά δύο ατόμων που ήταν δίπλα στον Ινφαντίνο.

Τους δύο του άμεσους συνεργάτες. Στον Κάρλος Κορδέιρο, τον επικεφαλής των συμβούλων του και δεξί χέρι του προέδρου της FIFA αλλά και τον Κέβιν Λαμούρ νούμερο τρία, στην ιεραρχία της FIFA.



Και οι δύο δεν δίστασαν να εκφράσουν και μάλιστα έντονα την αντίθεσή τους στην κίνηση που έκανε ο Ινφαντίνο.

Ο Κορδέιρο στη δήλωσή του ανέφερε:



«Ας είμαστε ξεκάθαροι: Δεν έπαιξα κανένα ρόλο σε αυτήν την πρόταση και ΑΝΤΙΘΕΜΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ! Είναι κακό για τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, κακό για το ποδόσφαιρο και κακό για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αθλήματος! Η FIFA διαθέτει ήδη εξαιρετικούς οικονομικούς πόρους. Η πώληση ενός μόνιμου μεριδίου στο πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του ποδοσφαίρου για την άντληση 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν έχει νόημα. Υποθηκεύει το μέλλον του ποδοσφαίρου χωρίς πειστική αιτιολόγηση», ανέφερε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του Λαμούρ.



«Από τότε που εντάχθηκα στη FIFA, πριν από λίγο λιγότερο από δύο χρόνια, έχω περάσει από τη μία έκπληξη στην άλλη! Έχω δει αρκετά για να δημιουργήσω μια εξαιρετική σειρά από αυτά. Αλλά αυτά που έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες ημέρες και αυτά που έχουν συμβεί στο παρασκήνιο τους τελευταίους μήνες είναι ακατανόητα. Για να το θέσω πολύ ξεκάθαρα: το έργο που έχει πυροδοτήσει τόση διαμάχη και συζήτηση δεν είναι έργο της FIFA. Είναι ακόμη λιγότερο ένα διοικητικό έργο της FIFA. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΑΤΟΜΟΥ!!!», ήταν τα λόγια του Λαμούρ ο οποίος εξέθετε τον Ινφαντίνο.



Η Equipe στο σχετικό δημοσίευμα επισημαίνει ότι αυτές οι δύο δηλώσεις και οι θέσεις των δύο ατόμων που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία της FIFA πλήγωσαν αρκετά την εικόνα του Ινφαντίνο αποκαλύπτοντας ως έναν μεγάλο βαθμό και τους πραγματικούς λόγους που έκανε την κίνηση αυτή.

🚨🚨 Si le projet de la FIFA a pris l’eau C’EST AUSSI (ET SURTOUT) GRÂCE À EUX 👏👏👏



Carlos Cordeiro 🇺🇸, désormais ex-conseilleir principal d’Infantino 🇨🇭, et Kevin Lamour 🇫🇷, numéro 3 de la FIFA, N’ONT PAS HÉSITER À DÉZINGUER PUBLIQUEMENT LE PROJET DE LA FIFA 💥



🗣️ Cordeiro… https://t.co/mZHDLiVZol pic.twitter.com/WhHg0nbWa5 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 1, 2026

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