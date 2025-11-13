«Πυρηνική βόμβα» η διαφθορά για τον Ζελένσκι - Τι κινδυνεύει να χάσει η Ουκρανία

Με τις ουκρανικές δυνάμεις να υφίστανται πιέσεις στη γραμμή του μετώπου και τις ενεργειακές υποδομές της χώρας να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από ρωσικές επιθέσεις, η κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκλονίζεται από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς.

Η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Γκριντσούκ και ο υπουργός Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλουσένκο υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους λίγες ώρες μετά το δημόσιο κάλεσμα του Ζελένσκι να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση. Και οι δύο δήλωσαν ότι θα υπερασπιστούν τους εαυτούς τους απέναντι στις κατηγορίες.



Βαριά σκιά στην ουκρανική κυβέρνηση

Το σκάνδαλο εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ηγεσία του Ζελένσκι και θα μπορούσε να δυσκολέψει την εξασφάλιση διεθνούς χρηματοδοτικής στήριξης από την οποία εξαρτάται η επιβίωση της Ουκρανίας σε μια περίοδο που οι δωρητές πιέζονται και από άλλες υποχρεώσεις. Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη μειώσει την υποστήριξη, εν μέρει λόγω προηγούμενων καταγγελιών για κατάχρηση πόρων.

Το σκάνδαλο ξέσπασε στη χειρότερη στιγμή για τον Ζελένσκι, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν από κάποια σημεία της γραμμής του μετώπου παρά τις βαριές απώλειες που εξακολουθούν να προκαλούν στους Ρώσους εισβολείς από το 2022. Παράλληλα, οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενόψει του χειμώνα.

Το σκάνδαλο διαφθοράς

Μετά από έρευνα 15 μηνών, η οποία περιλάμβανε 1.000 ώρες τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, οι αρχές κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι εντόπισαν στοιχεία για «μίζες» ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα. Σύμφωνα με το Associated Press, η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων, ενώ ακόμη επτά συνδέονται με το σκάνδαλο.

Οι κατηγορίες του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και της Ειδικής Εισαγγελίας Καταπολέμησης Διαφθοράς (SAPO) αναφέρουν ότι αξιωματούχοι λάμβαναν πληρωμές από εργολάβους που εκτελούσαν έργα για την προστασία των υποδομών από ρωσικές επιθέσεις. Το NABU ονόμασε το κύκλωμα «Μίδας». Ανάμεσα στους υπόπτους, σύμφωνα με τις αρχές, περιλαμβάνονται ένας επιχειρηματίας, ο πρώην σύμβουλος της υπουργού Ενέργειας και ένα στέλεχος που είχε την ευθύνη για την προστασία στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

«Τώρα, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για όλους στην Ουκρανία με τις διακοπές ρεύματος, τα ρωσικά πλήγματα και τις απώλειες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε διάγγελμά του την Τετάρτη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ουκρανικής προεδρίας.

«Είναι απολύτως απαράδεκτο, μέσα σε όλα αυτά, να υπάρχουν και κυκλώματα στον ενεργειακό τομέα. Αυτή τη στιγμή, όλοι πρέπει να προστατεύουμε την Ουκρανία. Εάν υπονομεύει κάποιος το κράτος, θα λογοδοτήσει. Εάν παραβιάζει τον νόμο, θα λογοδοτήσει», πρόσθεσε.

Ωστόσο, το σκάνδαλο έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζαν, αλλά και πότε έμαθαν για την υπόθεση ανώτατοι Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Τον Ιούλιο ξέσπασαν διαδηλώσεις στην Ουκρανία, αφού ο Ζελένσκι υπέγραψε νομοσχέδιο που, σύμφωνα με τους επικριτές του, θα αποδυνάμωνε την ανεξαρτησία των αρχών κατά της διαφθοράς οι οποίες διενήργησαν την έρευνα. Η ουκρανική κυβέρνηση είχε επικαλεστεί πιθανή ρωσική επιρροή για τον περιορισμό των εξουσιών των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Αντιδράσεις και πολιτικοί κραδασμοί

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «πρέπει να υπάρχει απόλυτη ακεραιότητα στον ενεργειακό τομέα, σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικασίες. Κανένα κύκλωμα. Και είναι θετικό ότι το υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας θα παράσχει πλήρη υποστήριξη στην έρευνα και σε όλες τις διαδικαστικές και δικαστικές ενέργειες».

Στην ανακοίνωσή του το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) αποκαλύπτει ότι «το NABU και η SAPO αποκάλυψαν μια εγκληματική οργάνωση που αποτελείται από εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχους, έναν γνωστό επιχειρηματία και άλλα άτομα. Τα μέλη της είχαν αναπτύξει ένα εκτεταμένο σύστημα διαφθοράς για να επηρεάζουν στρατηγικές κρατικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα την JSC “NNEGC Energoatom”, ώστε να εξασφαλίζουν παράνομα οφέλη και να ξεπλένουν χρήμα».

Ο Ολεξάντρ Μερέζκο, βουλευτής του κόμματος Ζελένσκι δήλωσε στο Associated Press ότι «στο εσωτερικό, αυτό το σκάνδαλο θα χρησιμοποιηθεί για να υπονομευτεί η ενότητα και η σταθερότητα της χώρας. Στο εξωτερικό, οι εχθροί μας θα το εκμεταλλευτούν ως επιχείρημα για να σταματήσει η βοήθεια προς την Ουκρανία. Η εικόνα είναι πραγματικά κακή στα μάτια των Ευρωπαίων και Αμερικανών εταίρων μας. Την ώρα που οι Ρώσοι καταστρέφουν το ενεργειακό μας δίκτυο και ο κόσμος υπομένει μπλακάουτ, κάποιοι στην κορυφή έκλεβαν χρήματα εν μέσω πολέμου».

Ο Ρον Πολ, πρώην βουλευτής του Τέξας σημειώνει: «Τώρα βλέπουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς να ξεσπά ακριβώς δίπλα στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε εύκολα να είχε επιτευχθεί αν είχε σταματήσει η ροή χρημάτων».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.