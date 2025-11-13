Το BBC ανακοίνωσε πως εξετάζει νέες καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα The Telegraph, σχετικά με το μοντάζ ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από διαφορετική εκπομπή του οργανισμού.

Ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, καθώς δύο ανώτατα στελέχη του έχουν παραιτηθεί μετά από κατηγορίες για μεροληψία και για τον χειρισμό της ομιλίας του Τραμπ στην εκπομπή Panorama.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Telegraph, η εκπομπή Newsnight του BBC φέρεται επίσης να προχώρησε σε επιλεκτικό μοντάζ της ίδιας ομιλίας του Τραμπ τον Ιούνιο του 2022, δύο χρόνια πριν την εκπομπή Panorama. Το μοντάζ αυτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν παρόμοιο με εκείνο που προκάλεσε τις αντιδράσεις.

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε πως «το BBC τηρεί τα υψηλότερα δημοσιογραφικά πρότυπα» και πρόσθεσε ότι «το θέμα αυτό έχει τεθεί υπόψη μας και το εξετάζουμε».

Τη Δευτέρα, το BBC προέβη σε δημόσια συγγνώμη για το επεισόδιο της εκπομπής Panorama, όπου συνδυάστηκαν τρία αποσπάσματα από την ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, ημέρα της εισβολής υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο. Το μονταρισμένο υλικό δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο Τραμπ υποκίνησε τη βία.

Οι νομικοί εκπρόσωποι του Τραμπ ζητούν από το BBC να αποσύρει το ντοκιμαντέρ μέχρι αύριο Παρασκευή, διαφορετικά θα καταθέσουν αγωγή αξιώνοντας «τουλάχιστον» 1 δισεκ. δολάρια. Παράλληλα απαιτούν δημόσια συγγνώμη και αποζημίωση για τη φερόμενη βλάβη της φήμης και την «οικονομική ζημία» που υπέστη ο πρώην πρόεδρος.

