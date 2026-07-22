Οι Ιταλοί πυροσβέστες δίνουν σήμερα μάχη με πολλές δασικές πυρκαγιές και πύρινα μέτωπα σε χαμηλή βλάστηση στη Σικελία (νότια), όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες αγγίζουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ ριπές ζεστού αέρα αναζωπυρώνουν τις εστίες.

Περίπου 100 κάτοικοι, όπως και 22 ασθενείς μιας κλινικής στο κέντρο της νήσου, όπου μια φωτιά μαίνεται εδώ και ημέρες παρά την ανάπτυξη πυροσβεστικών αεροσκαφών, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις αρχές, αναφέρουν οι πυροσβέστες σε δελτίο Τύπου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία είπε πως έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για την κατάσβεση περισσότερων από 1.000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία από το Σάββατο.

A dangerous wildfire has been threatening Bivona, Agrigento Province, Sicily, Italy, over the past few hours, as firefighters continue battling the advancing flames. pic.twitter.com/1ow9uvM3Eg — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 21, 2026

Massive wildfire tore through Bivona on the Italian island of Sicily overnight pic.twitter.com/1FoeK4hFn4 — Surajit (@surajit_ghosh2) July 22, 2026

🚨 #BREAKING #ITALY #ITALIA #SICILIA #Wildfires #Fuoco #Incendie

So tragic 💔



🔴 ITALY : MASSIVE WILDFIRES CURRENTLY RAVAGING SICILY



📹 Scenes from Castronovo di Sicilia



Overnight, violent flames breached the town center, forcing emergency nighttime evacuations as homes and… pic.twitter.com/5QD2UL4bci — LW World News (@LW_WorldNews) July 21, 2026

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της ιταλικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή» και υπογράμμισε πως αυτές οι φωτιές «ευνοούνται από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες» και την «ξηρασία του εδάφους», εξαιτίας της ανομβρίας.

Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί θύματα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και την Πολιτική Προστασία.

Η φωτιά που μαίνεται στο κεντρικό τμήμα της νήσου, περιμετρικά του Καστρονόβο και του Σάντο Στεφάνο Κισκίνα, έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς πόσιμο νερό περίπου είκοσι κοινότητες, σύμφωνα με την εταιρεία ύδρευσης.

Η τοπική εφημερίδα Giornale di Sicilia έκανε σήμερα λόγο για θερμοκρασίες άνω των 45 βαθμών Κελσίου σε πολλές κοινότητες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της νήσου.

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καταγράφονται ολοένα και περισσότερες ξηρασίες στη Σικελία, όπου το 70% των εδαφών της θεωρείται πως βρίσκεται σε κίνδυνο απερήμωσης.

Τον Αύγουστο του 2021, ο υδράργυρος είχε φθάσει τους 48,8 βαθμούς Κελσίου στη νήσο, κοντά στις Συρακούσες, ένα ρεκόρ για την Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

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