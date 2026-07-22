Oυκρανία: Η μάχη υπουργού-στρατηγού έβγαλε δύο ηττημένους

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αντικατέστησε τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, Αλεξάντρ Σύρσκι, μετά την προηγούμενη αποπομπή του υπουργού Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ.

Η απόφαση αντανακλά τις σημαντικές διαφωνίες στο Κίεβο σχετικά με τη στρατηγική του πολέμου, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στον «τεχνοκράτη» Φεντόροφ και τον «στρατιώτη» Σύρσκι να καταλήγει σε αποτέλεσμα που μοιάζει με ήττα και για τους δύο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Μιχαήλ Φεντόροφ είχε επιταχύνει σημαντικά τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του ουκρανικού στρατού, με έμφαση στις επιτυχείς επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη ρωσική ενδοχώρα, γεγονός που αύξησε τη δημοτικότητά του.

Μετά τον υπουργό Άμυνας και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν την αποπομπή του, ο πρόεδρος Ζελένσκι αποφάσισε να αντικαταστήσει και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων.Ήταν μια αναμέτρηση χωρίς νικητές. Το βράδυ της Τρίτης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την αντικατάσταση του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας Αλεξάντρ Σύρσκι, ο οποίος ακολούθησε έτσι την τύχη του πρώην υπουργού Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ, τον οποίο ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε απομακρύνει από τη θέση του την περασμένη εβδομάδα. Έτσι η παρατεταμένη κόντρα του «τεχνοκράτη» με τον «στρατιώτη» ολοκληρώθηκε με ισοπαλία, που μοιάζει ήττα και για τους δύο, αποκαλύπτοντας ωστόσο τις ουσιαστικές διαφωνίες που υπάρχουν στο Κίεβο σε σχέση με τη στρατηγική του πολέμου.



Η κίνηση αυτή του Ζελένσκι κατέληξε να είναι επιβεβλημένη μετά τις έντονες διαμαρτυρίες που είχε προκαλέσει η «απόλυση» του Φεντόροφ, με τον Ουκρανό πρόεδρο να δηλώνει μάλιστα ότι όταν δύο πλευρές διαφωνούν, είναι υποχρεωμένος να επιλέξει τη μία. Κατά τη διάρκεια των έξι μηνών της θητείας του, ο Φεντόροφ επιτάχυνε σημαντικά τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του ουκρανικού στρατού. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στις ολοένα πιο επιτυχημένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη ρωσική ενδοχώρα. Και αυτό εξηγεί και τα υψηλά ποσοστά δημοτικότητάς του.

Πηγή: Deutsche Welle

Υπόσχεση αναδιοργάνωσηςΤώρα ο Ουκρανός πρόεδρος επιδιώκει ένα νέο ξεκίνημα, ελπίζοντας να μειώσει τις εντυπώσεις για τις εσωτερικές διαφωνίες στη χώρα. Σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η διαμάχη αυτή καταγράφηκε με ανησυχία και η προσδοκία είναι να ξεπεραστεί μια διαφαινόμενη κρίση που θα μπορούσε να έχει συνέπειες στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων.Νέος αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων αναλαμβάνει ο 43χρονος Μιχαΐλο Ντραπάτι, γνωστός και ως «ήρωας της Μαριούπολης». Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το Κίεβο, ο πρόεδρος ανακοίνωσε τη συνολική αναδιοργάνωση του Γενικού Επιτελείου σε συντονισμό με το Υπουργείο Άμυνας και την Προεδρία. Ο Ντραπάτι, μέλος του στρατού εδώ και 25 χρόνια, έγραψε στο Facebook: «Θα εργαστώ υπεύθυνα, με αφοσίωση και σεβασμό για τους ανθρώπους που υπερασπίζονται τη χώρα μας σήμερα». Ο προκάτοχός του Σύρσκι ήταν κατά 17 χρόνια μεγαλύτερος και θεωρείτο από πολλούς ως εκπρόσωπος της παλιάς σκληρής «σοβιετικής» σχολής, που δεν έδινε τόσο μεγάλη έμφαση στην τεχνολογία και θεωρούσε σε μεγάλο βαθμό δεδομένες τις ανθρώπινες απώλειες, κάτι που είχε προκαλέσει τη διαφωνία με τον Φεντόροφ.Ποντάρει στη φήμη του ΝτραπάτιΜετά από ημέρες διαβουλεύσεων με πολυάριθμους διοικητές, ο Ζελένσκι συναντήθηκε ξανά με τον Φεντόροφ το βράδυ της Τρίτης και ανακοίνωσε ότι στον πρώην υπουργό θα δοθεί μια «θέση αντάξιά του», στην οποία θα μπορεί να συνεχίσει να επιβλέπει την τεχνολογική ανάπτυξη της Ουκρανίας. Δεν έδωσε πάντως περισσότερες λεπτομέρειες. Ο επίσης δημοφιλής Ντραπάτι θα είναι ο τρίτος αρχιστράτηγος του ουκρανικού στρατού στα σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια του πολέμου με τη Ρωσία, μετά τον Βαλέριι Ζαλούσνι και τον Αλεξάντρ Σύρσκι.Απέκτησε για πρώτη φορά φήμη ως ταγματάρχης το 2014, όταν οδήγησε ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού μέσα από ένα οδόφραγμα που είχαν στήσει φιλορωσικές δυνάμεις στη Μαριούπολη. Εκείνη την εποχή, η Ουκρανία υπερασπιζόταν την πόλη-λιμάνι. Το 2014 ο Ντραπάτι, ως διοικητής, βοήθησε επίσης στον περιορισμό της ρωσικής εισβολής στην περιοχή του Χάρκοβο. Αργότερα έγινε διοικητής των ουκρανικών χερσαίων δυνάμεων. Παραιτήθηκε από αυτή τη θέση το 2025, αφού δώδεκα στρατιώτες σκοτώθηκαν, όταν ένας ρωσικός πύραυλος Iskander έπληξε μια εκπαιδευτική μονάδα. Ανέλαβε την ευθύνη για το γεγονός ότι οι στρατιώτες δεν είχαν προστατευθεί επαρκώς. Πρόσφατα, ο Ντραπάτι διοικούσε μια στρατιωτική ομάδα υπεύθυνη για την άμυνα της περιοχής του Χαρκόβου.Με σημαία μεταρρυθμιστήΗ Kyiv Independent έγραψε ότι ο στρατηγός έχει την εικόνα του «κορυφαίου σύγχρονου, ανθρωποκεντρικού στρατιωτικού ηγέτη της Ουκρανίας». Σε μια ανάρτηση στο Facebook ο Ντραπάτι εξέφρασε την υποστήριξή του στον Φεντόροφ και ζήτησε μεταρρύθμιση του στρατού: «Ο στρατός χρειάζεται αλλαγές, αλλά χωρίς δικαιοσύνη οι αλλαγές είναι άνευ νοήματος για τον λαό που κουβαλάει αυτόν τον πόλεμο στους ώμους του κάθε μέρα». Ο Ζελένσκι αναγνώρισε τα στρατιωτικά επιτεύγματα του απερχόμενου αρχηγού Σύρσκι στην υπεράσπιση του Κιέβου το 2022 και του Χαρκόβου το 2024, καθώς και στην ουκρανική εισβολή στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας το 2024. Τόνισε ότι ο διάδοχός του συμμερίζεται αυτήν την άποψη. Ο πρόεδρος διόρισε τον Γεβχένι Χμάρα ως υπηρεσιακό υπουργό Άμυνας. Ο Ντραπάτι, ο Χμάρα και ο αναπληρωτής Αρχηγός του Επιτελείου, Παύλο Πάλισα, έχουν αναλάβει την αναδιοργάνωση της σχέσης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου.Όπως επισημαίνει πάντως και ο δυτικός Τύπος, αυτή δεν είναι μια διαδικασία «εξπρές», ειδικά για μια εμπόλεμη χώρα. Το νέο περιστατικό προστίθεται σε άλλες αιφνιδιαστικές αποφάσεις του προέδρου της Ουκρανίας και σε μια περίοδο κλονισμού της σχέσης με τη γείτονα και σημαντική σύμμαχο Πολωνία.Την ίδια στιγμή φαίνεται να υπάρχει και διπλωματική κινητικότητα γύρω από το Ουκρανικό. Ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη Μανίλα στο περιθώριο της συνόδου των χωρών της ομάδας Asean και θα συζητήσουν τόσο για το Ιράν όσο και για την Ουκρανία.Πηγές: ntv, ARD

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