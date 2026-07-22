Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν το Στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ για πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ως αντίποινα για τον αποκλεισμό που επιβάλλει το Ριάντ στην Υεμένη και για την πρόσφατη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά, της πρωτεύουσας που ελέγχουν οι αντάρτες. Υποστηρίζουν ότι την Τρίτη ανάγκασαν έξι πλοία να αλλάξουν πορεία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου, καθώς συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν. Περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του ενός τετάρτου της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, διέρχεται από το συγκεκριμένο πέρασμα, μεταφέροντας φορτία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Η σημασία του στενού έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν, που έχουν περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Οι Χούθι δηλώνουν ότι θα στοχοποιούν μόνο πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία ή κατευθύνονται προς και από τα λιμάνια της στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια παρόμοιου αποκλεισμού που είχαν ανακοινώσει εναντίον του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, επιτέθηκαν σε πολλά πλοία που είχαν ελάχιστη ή και καμία σχέση με τη σύγκρουση.

Ακόμη και μόνο η απειλή είναι πιθανό να αποτρέψει διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες από τη χρήση της συγκεκριμένης διαδρομής.

Σποραδικές επιθέσεις θα μπορούσαν να παραλύσουν τη διέλευση

Οι Χούθι δεν ελέγχουν την ακτογραμμή της Υεμένης που βρίσκεται κατά μήκος του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, καθώς αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αντιπάλων τους στον εμφύλιο πόλεμο. Ωστόσο, διατηρούν δυνάμεις σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέτρων.

Τρεις αξιωματούχοι των Χούθι δήλωσαν στο Associated Press ότι εδώ και μήνες έχουν προετοιμάσει σχέδιο για τη διατάραξη της ναυσιπλοΐας στο στενό. Σύμφωνα με τους ίδιους, το σχέδιο περιλαμβάνει τη χρήση ναρκών, μη επανδρωμένων σκαφών με εκρηκτικά, drones και ελικοπτέρων, ώστε μαχητές να μπορούν να επιβιβάζονται σε πλοία. Όπως ανέφεραν, τα πλοία θα προειδοποιούνται αρχικά να μην εισέρχονται σε καθορισμένες ζώνες του στενού. Αν αγνοήσουν τις προειδοποιήσεις, θα ακολουθούν στρατιωτικές ενέργειες.

Στο Ορμούζ, το Ιράν έχει δείξει ότι ακόμη και σποραδικές επιθέσεις σε πλοία αρκούν για να καταστήσουν ουσιαστικά μη λειτουργικό ένα κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, αυξάνοντας το κόστος ασφάλισης και τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

Νέες πιέσεις στο παγκόσμιο εμπόριο

«Αν το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ δεχθεί πιέσεις την ίδια στιγμή που διαταράσσεται και η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, τότε επηρεάζονται ταυτόχρονα δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς στον κόσμο», δήλωσε η Κλιονά Ράλεϊ, ιδρύτρια της υπηρεσίας παρακολούθησης συγκρούσεων ACLED.

Περισσότερα από 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως διήλθαν από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ τον Ιούνιο, έναντι περίπου 4 εκατομμυρίων πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία εξάγει σήμερα περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως μέσω του αγωγού SUMED, καθώς και μέσω της Διώρυγας Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, περιορίζοντας έτσι τις επιπτώσεις από τα προβλήματα στο Ορμούζ.

Παράλληλα, η χώρα μπορεί να συνεχίσει να διοχετεύει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές μέσω της Αιγύπτου, χρησιμοποιώντας τον αγωγό SUMED, καθώς και μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Οι διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες θα μπορούσαν επίσης να επιλέξουν τη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στη Νότια Αφρική, όπως συνέβη κατά την κορύφωση του πολέμου στη Γάζα, όμως αυτό προσθέτει μία έως δύο εβδομάδες στα ταξίδια και αυξάνει σημαντικά το κόστος μεταφοράς.

Κίνδυνος νέας ανάφλεξης στην Υεμένη

Οι Χούθι είχαν επιτεθεί σε περισσότερα από 100 πλοία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, μέχρι που οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έβαλαν τέλος στις επιθέσεις στις αρχές του 2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), υποβάθμισε τη νέα απειλή, δηλώνοντας ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί τίποτα» και πως, εάν χρειαστεί, «θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα».

Την ίδια στιγμή, οι Χούθι διακινδυνεύουν να αναζωπυρώσουν τη σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους της στην Υεμένη, όπου οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις είχαν ουσιαστικά παγώσει μετά την εκεχειρία του 2022.

Ο εκπρόσωπος του σαουδαραβικού στρατού, υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλκι, δήλωσε ότι το βασίλειο θα διατηρήσει ανοικτό το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και προειδοποίησε πως κάθε απειλή κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας θα αντιμετωπιστεί «άμεσα και αποφασιστικά», χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη θαλάσσιας πειρατείας.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι η απόφασή τους να αποκλείσουν τη διέλευση πλοίων με σαουδαραβική σύνδεση αποσκοπεί στην άρση του αποκλεισμού που επιβάλλει ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός στις περιοχές της Υεμένης που ελέγχουν.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Διεθνούς Ομάδας Κρίσεων, Αχμέντ Νάγκι, η κίνηση αυτή εξυπηρετεί και τα συμφέροντα του Ιράν, καθώς δημιουργεί ένα ακόμη μέτωπο πίεσης σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επαναλάβει τις καθημερινές αεροπορικές επιδρομές.

«Από την οπτική της Τεχεράνης, η δημιουργία πρόσθετων σημείων πίεσης στην περιοχή αυξάνει τη διαπραγματευτική της ισχύ. Οι Χούθι προσφέρουν στο Ιράν επιρροή πάνω σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.