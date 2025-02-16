Μεγάλη είναι η κινητικότητα των Ευρωπαίων τις τελευταίες ώρες μετά τα όσα ειπώθηκαν από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στη Διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου και την επίθεση που εξαπέλυσε κατά της Ευρώπης αλλά και μετά τις δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κεθ Κέλογκ ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν θα είναι μέρος των ειρηνευτικών συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται πυρετωδώς για την αυριανή άτυπη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι μετά από πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν - Noέλ Μπαρό επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στο Παρίσι η άτυπη συνάντηση με αντικείμενο το θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας ωστόσο, προειδοποίησε να μην «υπερδραματοποιηθεί» η συνάντηση.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών δεν διευκρίνισε πόσοι και ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα είναι παρόντες σε αυτή τη «συνάντηση εργασίας» όπως τη χαρακτήρισε ωστόσο, πέντε Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν σύμφωνα με τον Guardian ότι η συνάντηση θα περιλαμβάνει τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Δανία, που θα εκπροσωπούν τις χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας.

Την ίδια ώρα, συνεδρίασαν εκτάκτως σήμερα στο Μόναχο οι 27 υπουργοί Εξωτερικών στο περιθώριο της Διάσκεψης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο Χ σχολίασε τη συνάντηση που είχε στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου στην οποία συμμετείχε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέροντας ότι «η Ευρώπη παραμένει ισχυρά ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας και στην ενίσχυση της δικής μας άμυνας. Σύντομα θα παρουσιάσουμε νέες πρωτοβουλίες για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός».

Closing off #MSC2025 with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.



Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence.



We will soon come up with new initiatives to take this forward. pic.twitter.com/pOjqXeCGce — Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2025

