ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Εξετάζει τρόπους για την επιτήρηση μιας κατάπαυσης του πυρός

Το Κίεβο άρχισε να εξετάζει τρόπους επιτήρησης μιας κατάπαυσης του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στον πόλεμο με τη Ρωσία, το οποίο εκτείνεται σε πάνω από 1.300 χιλιόμετρα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ενώ δημοσκόπηση δείχνει ότι οι μισοί πολίτες της χώρας αντιτίθενται στην παραχώρηση εδαφών για την επίτευξη γρήγορα ειρήνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αποδεχθεί πρόταση κατάπαυσης του πυρός που η Ουάσινγκτον διαπραγματεύτηκε με την Ουκρανία.

Ο Πούτιν χαιρέτισε χθες, Πέμπτη, το σχέδιο κατ' αρχάς, αλλά παρέθεσε κατάλογο προϋποθέσεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα υπάρξει γρήγορα συμφωνία από τη Μόσχα και προκαλώντας σκεπτικισμό στο Κίεβο.

«Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές προκλήσεις από τη ρωσική πλευρά, χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Αντρίι Σιμπίχα, ανακοινώνοντας ότι θα συσταθεί ομάδα για να εξετάσει τρόπους επιτήρησης οποιασδήποτε εκεχειρίας.

Την Πέμπτη, ανήρτησε στο X ότι «ο Πούτιν επιδιώκει να συνεχίσει τον πόλεμο. Τα υπόλοιπα που είπε είναι απλώς ένα προπέτασμα καπνού», απηχώντας την απάντηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Σιμπίχα μετείχε στην ουκρανική αντιπροσωπεία που συναντήθηκε με τους Αμερικανούς αξιωματούχους στη Σαουδική Αραβία και σημείωσε ότι το Κίεβο υποστήριξε την πρόταση της Ουάσινγκτον για κατάπαυση του πυρός 30 ημερών στον πόλεμο που άρχισε με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία πριν από πάνω από τρία χρόνια.

Η επιτήρησή της θα είναι περίπλοκη, πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας την αρνητική εμπειρία της Ουκρανίας με συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός στο πλαίσιο της διαδικασίας του Μινσκ, που είχε τη στήριξη της Γερμανίας και της Γαλλίας, με τους φιλορώσους αυτονομιστές που υποστήριζε η Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία από το 2014 και μετά. Η Ρωσία έχει τώρα θέσει υπό τον έλεγχό της περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας.

Σε δημοσκόπηση, τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου, το 50% των ερωτηθέντων αντιτίθεται στην παραχώρηση οποιουδήποτε εδάφους με αντάλλαγμα την ειρήνη και την εγγύηση της ανεξαρτησίας, σε σύγκριση με ποσοστό 51% τον Δεκέμβριο, ενώ ποσοστό 39% τάσσεται υπέρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

