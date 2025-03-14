Η Γερμανία είναι έτοιμη να αποδεσμεύσει στρατιωτική βοήθεια ύψους 3 δισ. ευρώ για την Ουκρανία μόλις η Άνω Βουλή της χώρας εγκρίνει το σχέδιο για τη δραστική αύξηση των δημοσίων δαπανών που συμφώνησαν νωρίτερα CDU/CSU, SDP και Πράσινοι, δήλωσε την Παρασκευή ο εν αναμονή καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Δεν θα υπάρξει έλλειψη οικονομικών πόρων για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της ειρήνης στην ήπειρό μας», τόνισε ο Μερτς, ανακοινώνοντας τη συμφωνία με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πράσινους για τη συνταγματική μεταρρύθμιση που θα εξαιρεί τις δαπάνες για άμυνα και ασφάλεια από τους κανόνες για το χρέος.

Όπως ανέφεραν προηγουμένως τα μέσα ενημέρωσης, το CDU/CSU του Φρίντριχ Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν επί της αρχής με τους Πράσινους στο θέμα της μαζικής αύξησης του κρατικού δανεισμού ενόψει της ψηφοφορίας στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.

Το σχέδιο για τη μεταρρύθμισης του χρέους, που υποβλήθηκε από κοινού από το CDU/CSU και το SPD, εξαιρεί τις αμυντικές δαπάνες από το φρένο του χρέους.

Επιπλέον, θα δημιουργήσει ένα ειδικό ταμείο 500 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε υποδομές



