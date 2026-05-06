Ακτιβίστριες των Pussy Riot της Femen πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στη Βενετία, λίγο πριν από την έναρξη της 61ης Μπιενάλε, χρησιμοποιώντας μάλιστα καπνογόνα για να εκφράσουν την αντίθεσή τους με την επιστροφή της Ρωσίας στο θεσμό.

Οι κινητοποιήσεις έγιναν όσο οι εκπρόσωπο του Τύπου συγκεντρώνονταν ενόψει της εκδήλωσης, που ξεκινάει στις 9 Μαΐου. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το ρωσικό περίπτερο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό, ενώ οι καλλιτεχνικές παρουσιάσεις θα βιντεοσκοπούνται και θα προβάλλονται σε οθόνες κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την παραίτηση της διεθνούς κριτικής επιτροπής, η οποία επικαλέστηκε τη συμμετοχή χωρών που ερευνώνται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καθώς και τις πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που απείλησε να αποσύρει χρηματοδότηση 2 εκατ. ευρώ.



Πηγή: skai.gr

