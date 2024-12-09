Η αυστριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι αίρει το βέτο της στην πλήρη ένταξη Βουλγαρίας και Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την έγκριση της συμφωνίας από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αμφότερες μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, εντάχθηκαν εν μέρει τον Μάρτιο στον χώρο Σένγκεν, κατόπιν συμφωνίας με την Αυστρία η οποία είχε αρχικά αντιταχθεί στην ένταξή τους επειδή θεωρούσε ότι έπρεπε να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να καταπολεμήσουν την παράνομη μετανάστευση.

Παρότι καταργήθηκαν οι έλεγχοι στα εναέρια και θαλάσσια σύνορα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας με τα άλλα 27 κράτη που περιλαμβάνει ο χώρος Σένγκεν, οι διαπραγματεύσεις με την Αυστρία σχετικά με τους ελέγχους στα χερσαία σύνορα συνεχίστηκαν μέχρι τα τέλη του 2024.

«Μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα στο Συμβούλιο (Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων) της ΕΕ», αναφέρει ο αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ, ο οποίος υπεραμύνθηκε της στάσης που κράτησε η Βιέννη το προηγούμενο διάστημα. Τόνισε πως οι αυστριακές αξιώσεις για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης οδήγησαν σε μείωση του αριθμού των μεταναστών που συνελήφθησαν κοντά στα σύνορα της Αυστρίας με την Ουγγαρία. «Χωρίς βέτο, δεν θα υπήρχε αυτή η τεράστια μείωση στις παράνομες συνοριακές διελεύσεις», είπε ο Κάρνερ, κάνοντας λόγο για 70.000 συλλήψεις από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον ίδιο μήνα του 2023 και για μόλις 4.000 στο 12μηνο μέχρι τον περυσινό Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

