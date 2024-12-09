Η απουσία της ισπανικής ηγεσίας στην τελετή επαναλειτουργίας της Παναγίας των Παρισίων εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα στην Ισπανία, όπου η εκτελεστική εξουσία δεν κατάφερε σήμερα να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν την κυβέρνηση και το βασιλικό ζεύγος να μην ανταποκριθούν στην πρόσκληση που τους απευθύνθηκε.

«Είναι ανησυχητικό που οι κυριότεροι ηγέτες του κόσμου παρέστησαν στην επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων και ότι η μοναδική σημαντική κυβέρνηση που δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση ήταν εκείνη της Ισπανίας», δήλωσε σήμερα ένα από τα βασικότερα ηγετικά στελέχη του Λαϊκού Κόμματος (PP, δεξιά), ο Ελίας Μπεντόντο.

«Η απουσία της Ισπανίας από την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων συνιστά ντροπή για τη χώρα μας. Για μία ακόμη φορά, η κυβέρνηση δεν βρίσκεται στο ύψος της κοινωνίας που υποτίθεται ότι υπηρετεί», είχε ήδη δηλώσει το Σάββατο ο επικεφαλής του κόμματος PP Αλβέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια είχαν πράγματι προκληθεί στην τελετή, όπως και η αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας, την οποία θα εκπροσωπούσε ο υπουργός Πολιτισμού Έρνεστ Ουρτάσουν. Όμως, κανείς τους δεν πήγε.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνάντησης με ξένους δημοσιογράφους σχετικά με την απουσία της ισπανικής κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι προσκλήσεις απευθύνονταν αποκλειστικά στον Ισπανό μονάρχη, τη σύζυγό του και στον υπουργό Πολιτισμού, ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος.

Αυτές οι προσκλήσεις «δεν μπορούσαν να μεταβιβασθούν», διευκρίνισε μια κυβερνητική πηγή.

Σε ερώτηση που έθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο βασιλικός οίκος δεν εξήγησε τους λόγους της απουσίας του Φελίπε και της Λετίθια και περιορίστηκε να πει ότι αυτή η τελετή δεν ήταν στη «ατζέντα» τους.

Ο Έρνεστ Ουρτάσουν, ο οποίος παρέμεινε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Μαδρίτη, όπου μεταξύ άλλων παρακολούθησε μία παράσταση σε τσίρκο, όπως μεταδίδουν ισπανικά ΜΜΕ, αρνήθηκε, από την πλευρά του, να κάνει δηλώσεις σχετικά με αυτό το θέμα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Μεταξύ των προσωπικοτήτων που παρέστησαν στα θυρανοίξια της Παναγίας των Παρισίων ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου, η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το παρών έδωσαν επίσης και επικεφαλής κυβερνήσεων, μεταξύ άλλων η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

