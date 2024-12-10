Βρετανία: Στήριξη στην Κύπρο για νέα μονάδα επιβολής κυρώσεων με στόχο το ρωσικό χρήμα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έμφαση στη συνεργασία Κύπρου-Ην. Βασιλείου στην προσπάθεια πάταξης των διαδρόμων παράνομου ρωσικού χρήματος στην Ευρώπη δίνει η Ντάουνινγκ Στριτ στη δήλωση αναφορικά με την πρωινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό.

Όπως τονίζεται, κατά τη συνάντηση των κ.κ. Χριστοδουλίδη-Στάρμερ συμφωνήθηκε όπως το ΗΒ υποστηρίξει την Κύπρο στη σύσταση μιας νέας Εθνικής Μονάδας Επιβολής Κυρώσεων. Η συνεργασία αυτή «ενισχύει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών ως προς τις πληροφορίες ασφαλείας και την ασφάλεια», αναφέρει το βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο.

Η καινούρια μονάδα θα λειτουργεί στη βάση συνεργασίας και ανταλλαγής ειδίκευσης και πληροφοριών μεταξύ του κυπριακού Υπουργείου Οικονομικών και παρόμοιων φορέων στη Βρετανία, ώστε να εμποδίζεται η ροή παράνομου ρωσικού χρήματος στην Ευρώπη με στόχο «να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων κατά της πολεμικής μηχανής του Πούτιν».

Σημειώνεται επίσης ότι η μονάδα αυτή συνοδεύει την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας κατά του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος. Οι δύο χώρες θα συμπράττουν κατά του παράνομου χρήματος και θα μοιράζονται πληροφορίες ως προς τους πραγματικούς ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων.

Βρετανοί ειδικοί από την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος θα αρχίσουν επίσης να εκπαιδεύουν ομάδες επιβολής του νόμου στην Κύπρο αναφορικά με το οικονομικό έγκλημα. Θα υπάρξει δε εκπαίδευση από τη βρετανική υπηρεσία εισόδων και τελωνειακών ελέγχων για αναβάθμιση των ικανοτήτων των αρμοδίων στην Κύπρο ως προς την αναγνώριση ρίσκου και τις τεχνικές διερεύνησης και δίωξης σε περιπτώσεις παράνομης διακίνησης καπνού, που συχνά καταλήγει στη Βρετανία.

Ο Κιρ Στάρμερ συνέδεσε τη συνεργασία αυτή με το «Σχέδιο για Αλλαγή» που παρουσίασε ο ίδιος στη Βρετανία προ ημερών, στο σκέλος περί εθνικής ασφάλειας. «Μόνο συνεργαζόμενοι με εταίρους με τους οποίους έχουμε τις ίδιες απόψεις μπορούμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», είπε.

«Μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία αναχαιτίζουμε τη ροή της παράνομης χρηματοδότησης μέσω της Ευρώπης για να κάνουμε την πολεμική μηχανή του Πούτιν να πεινάσει και να προστατεύσουμε την παγκόσμια σταθερότητα», συμπλήρωσε.

Η Ντάουνινγκ Στριτ σημειώνει πως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παγώσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου λιρών μετά από την εισβολή στην Ουκρανία και πως η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη υποστηρίζει τη βρετανική πρωτοβουλία κατά της λειτουργίας του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, δηλαδή πλοίων που εκτελούν ταξίδια και μεταφορές κατά παραβίαση των κυρώσεων.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των 46 χωρών και της ΕΕ που έχουν συνυπογράψει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ο κ. Στάρμερ στο πλαίσιο της διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας τον Ιούλιο.

