Η Τουρκία, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, καταδικάζει την παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων στο έδαφος της Συρίας και κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιδεικνύει κατοχική νοοτροπία σε μία ευαίσθητη περίοδο που αναδύεται η δυνατότητα ειρήνης στη χώρα.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Καταδικάζουμε έντονα την παραβίαση από το Ισραήλ της Συμφωνίας Απεμπλοκής του 1974 με την είσοδό του στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ Ισραήλ-Συρίας και τη συνεχιζόμενη προέλασή του στο συριακό έδαφος.

»Σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο που αναδύεται η δυνατότητα επίτευξης της ειρήνης και της σταθερότητας που ο συριακός λαός λαχταρά εδώ και πολλά χρόνια, το Ισραήλ επιδεικνύει για άλλη μια φορά την κατοχική του νοοτροπία.

»Επαναλαμβάνουμε με αποφασιστικότητα την υποστήριξή μας στην κυριαρχία, την πολιτική ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

