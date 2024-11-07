Επανεξελέγη για 4η φορά ο Μπέρνι Σάντερς: Το Δημοκρατικό Κόμμα εγκατέλειψε την εργατική τάξη

Επανεξελέγη για τέταρτη φορά στην αμερικανική Γερουσία ο Μπέρνι Σάντερς, ο βετεράνος πολιτικός που διεκδίκησε το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2016 και το 2020.

Και είχε πολλά να πει για την αποτυχία των Δημοκρατικών να νικήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως σημειώνει το BBC.

«Δεν θα πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός ότι η εργατική τάξη της Αμερικής εγκατέλειψε το Δημοκρατικό Κόμμα που την εγκατέλειψε» δήλωσε και πρόσθεσε ότι πάνω από το 60% των Αμερικανών ζει οριακά, την ώρα που η χώρα βιώνει τη μεγαλύτερη κοινωνική ανισότητα.

Ο Σάντερς αναφέρεται στην υγειονομική περίθαλψη, λέγοντας ότι η Αμερική «παραμένει το μόνο πλούσιο έθνος που δεν εγγυάται την υγειονομική περίθαλψη σε όλους ως ανθρώπινο δικαίωμα».

Και καταλήγει: «Ενώ η ηγεσία των Δημοκρατικών υπερασπίζεται το καθεστώς, ο αμερικανικός λαός είναι θυμωμένος και θέλει αλλαγή».

Πηγή: skai.gr

