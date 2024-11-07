Η σκόνη δεν έχει ακόμη κατακάτσει από τις εκλογές στις ΗΠΑ, ωστόσο οι χαμένοι πετούν το μπαλάκι των ευθυνών ο ένας στον άλλο για την ήττα του Δημοκρατικού Κόμματος.

Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους, διώχνοντας ο καθένας την ευθύνη από πάνω του.

«Αντί να ρωτάμε 'πώς μπορεί ο κόσμος να ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ', θα πρέπει να ρωτάμε 'Γιατί οι άνθρωποι ψηφίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ'... τι έκανε σωστά και τι κάναμε εμείς λάθος» είπε ο εκπρόσωπος Tom Suozzi στο Axios

Ο Suozzi, που χαρακτηρίζεται ως μετριοπαθής, είπε πως «πρέπει να αρχίσουμε να ακούμε τον κόσμο… Οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί τον εξτρεμισμό».

Αρκετά άλλα προοδευτικά μέλη του Κογκρέσου, όπως ο εκπρόσωπος Jamaal Bowman και ο Ro Khanna, έκαναν παρόμοιες κριτικές για την προσέγγιση του κόμματος.

«Υπήρχαν πολλά λάθη»

«Η ακροαριστερά θα πει ότι χάσαμε επειδή η Καμάλα Χάρις ήταν γεράκι πολέμου... Θα προσπαθήσουν, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν το αγοράζει», είπε άλλος Δημοκρατικός της Βουλής.

Οι Δημοκρατικοί αισθάνονται απογοητευμένοι και συγκλονισμένοι από την απώλεια του Λευκού Οίκου και της Γερουσίας.

«Δεν ήταν αυτό που περίμενε κανείς από εμάς και σίγουρα δεν ήταν αυτό που ήλπιζα», είπε ο εκπρόσωπος Μπραντ Σνάιντερ.

Ένας άλλος Δημοκρατικός της Βουλής προέβλεψε ότι «η καλύτερη περίπτωση» για τους Δημοκρατικούς είναι ότι θα είναι μόλις μία έδρα λιγότερο από την πλειοψηφία.

Δημοκρατικός της Βουλής έβαλε στο στόχαστρό τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών Τζέιμς Χάρισον και τον ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ ρωτώντας: «Αυτό είναι το μέλλον του Δημοκρατικού Κόμματος;».

Ένας άλλος είπε ότι κατηγορούν κυρίως την αντιπρόεδρο Χάρις, αλλά «δεν είναι σίγουροι ότι ο Μπάιντεν θα ήταν καλύτερος».

Ένας τρίτος Δημοκρατικός της Βουλής των Αντιπροσώπων είπε ότι η Χάρις «δεν ασχολήθηκε πραγματικά με μετριοπαθείς» στο Κογκρέσο και κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι «απέτυχε να φύγει αρκετά νωρίς.

Οι Δημοκρατικοί αρχίζουν επίσης να διαφωνούν και για το πώς το κόμμα θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει την προσέγγισή του στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Δημοκρατικός της Βουλής είπε ότι το κόμμα χρειάζεται «να επιλέξει τις μάχες του» και να ξεπεράσει την ιδέα που αποκαλούν «Σύνδρομο διαταραχής Τραμπ».

«Οι Δημοκρατικοί επιτέθηκαν κυριολεκτικά σε ό,τι έκανε. Ποτέ δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με τίποτα, ποτέ να μην του δώσουμε τα εύσημα για τίποτα, δεν μπορούσαμε ποτέ να πούμε, 'Λοιπόν, η διασφάλιση των συνόρων είναι μια καλή ιδέα, απλώς διαφωνώ με το πώς το κάνει» είπε.

Ανώτερος Δημοκρατικός της Βουλής προειδοποίησε για την αναπόφευκτη νεκροψία: «Θα είναι δύσκολο».

Πηγή: skai.gr

