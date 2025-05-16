Πτήση της Lufthansa έμεινε χωρίς πιλότο για 10 λεπτά, καθώς ο συγκυβερνήτης λιποθύμησε ενώ ο πιλότος βρισκόταν στην τουαλέτα

Μια πτήση της Lufthansa έμεινε 10 λεπτά χωρίς πιλότο αφού ο συγκυβερνήτης λιποθύμησε ενώ βρισκόταν μόνος του στο πιλοτήριο, σύμφωνα με το Business Insider που επικαλείται ερευνητές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Airbus A321 εκτελούσε πτήση από τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας προς τη Σεβίλλη της Ισπανίας τον περασμένο Φεβρουάριο. Όλες οι λεπτομέρειες του περιστατικού ήρθαν στο φως την Πέμπτη, όταν οι Ισπανοί ερευνητές δημοσίευσαν την τελική τους έκθεση.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι επέβαιναν στην πτήση, η οποία φαινόταν να εκτελείται ομαλά πριν περάσει τα ισπανικά σύνορα.

Καθώς απέμενε περίπου μισή ώρα για το ταξίδι, ο πιλότος έφυγε από το πιλοτήριο για να επισκεφθεί την τουαλέτα. Είπε στους ερευνητές ότι ο συγκυβερνήτης φαινόταν να είναι σε καλή κατάσταση εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο, όταν ο πιλότος επέστρεψε οκτώ λεπτά αργότερα, δεν μπορούσε να εισέλθει στο πιλοτήριο.

Σε δηλώσεις του στους ερευνητές, ο συγκυβερνήτης δήλωσε ότι έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του.

Ο πιλότος προσπάθησε να πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης της πόρτας ασφαλείας πέντε φορές. Εν τω μεταξύ, μια αεροσυνοδός προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον συγκυβερνήτη μέσω της ενδοεπικοινωνίας.

Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση, ο πιλότος χρησιμοποίησε τον κωδικό πρόσβασης έκτακτης ανάγκης. Προτού λήξει ο χρονοδιακόπτης, ο συγκυβερνήτης κατάφερε να συνέλθει αρκετά ώστε να ανοίξει την πόρτα. Ο 38χρονος φαίνεται να ήταν "χλωμός, ιδρωμένος και κινούνταν περίεργα", οπότε ο πιλότος κάλεσε βοήθεια.

Το πλήρωμα και ένας γιατρός, ο οποίος ταξίδευε ως επιβάτης, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο πιλότος έκανε εκτροπή προς τη Μαδρίτη - το πλησιέστερο αεροδρόμιο.

Μετά την προσγείωση, ο συγκυβερνήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η λιποθυμία του ήταν αποτέλεσμα μιας διαταραχής επιληπτικών κρίσεων που προκλήθηκε από μια νευρολογική πάθηση, έγραψαν οι ερευνητές στην έκθεση της Πέμπτης.

Η ισπανική ρυθμιστική αρχή αερομεταφορών ανέφερε ότι η κατάστασή του ήταν δύσκολο να ανιχνευθεί - και θα εμφανιζόταν σε ιατρική εξέταση μόνο εάν τα συμπτώματά του ήταν παρόντα εκείνη τη στιγμή ή αν είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν.

Οι ερευνητές συνέστησαν στον Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενημερώσει όλες τις αεροπορικές εταιρείες για το περιστατικό αυτό, ώστε να επανεκτιμήσουν τους κινδύνους που εγκυμονεί η παραμονή ενός πιλότου μόνου του στο πιλοτήριο.

