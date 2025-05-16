Το ίδρυμα World Press Photo αμφισβητεί την πατρότητα της εμβληματικής φωτογραφίας «Το κορίτσι της ναπάλμ»

Το ίδρυμα World Press Photo δήλωσε σήμερα ότι αναστέλλει την αναγνώριση της διάσημης φωτογραφίας "Το κορίτσι της ναπάλμ", που αποδιδόταν μέχρι τώρα σε έναν φωτογράφο του Associated Press (AP), εν μέσω αμφιβολιών που προκάλεσε η προβολή ενός ντοκιμαντέρ.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία της μικρής Βιετναμέζας με σοβαρά εγκαύματα στο σώμα της, που έτρεχε γυμνή σε έναν δρόμο έπειτα από βομβαρδισμό με βόμβες ναπάλμ στο Τρανγκ Μπανγκ, στο νότιο τμήμα της χώρας το 1972, είχε συμβάλει να μεταστραφεί η αντίληψη που είχε μέχρι τότε ο κόσμος για τον πόλεμο στο Βιετνάμ και παραμένει, 50 χρόνια αργότερα, ένα σύμβολο της φρίκης του.

Ο Αμερικανοβιετναμέζος φωτογράφος του AP Χιούνχ Κονγκ Ουτ (Huynh Cong Ut), πιο γνωστός ως Νικ Ουτ (Nick Ut) είχε λάβει βραβείο Πούλιτζερ και βραβείο World Press Photo για αυτή την εμβληματική φωτογραφία. "Το κορίτσι της ναπάλμ", η Κιμ Φουκ Φαν Τι (Kim Phuc Phan Thi), που απέκτησε την καναδική υπηκoότητα συνέχισε να δίνεi τη μαρτυρία της ως ενήλικη.

Όμως τον Ιανουάριο, ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο φεστιβάλ Σάντανς στις ΗΠΑ με τίτλο "The Stringer" απέδωσε τη φωτογραφία σε έναν Βιετναμέζο ανεξάρτητο δημοσιογράφο, τον Νγκουγέν Τανχ Νγκε (Nguyen Thanh Nghe), ο οποίος μιλάει στην ταινία.

Το AP ανακοίνωσε σε μια εμπεριστατωμένη έκθεση στις αρχές Μαΐου πως εξακολουθεί να πιστώνει τη φωτογραφία στον Νικ Ουτ παρά το ότι "σημαντικά ερωτήματα" παραμένουν.

Το ντοκιμαντέρ προκάλεσε "βαθιά περίσκεψη στο World Press Photo", που διεξήγαγε έρευνα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο σχετικά με την πατρότητα της φωτογραφίας, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το ίδρυμα.

"Σήμερα Παρασκευή, 16 Μαΐου, το World Press Photo δημοσιεύει τα συμπεράσματα και έκθεση που δείχνουν πως το World Press Photo ανέστειλε την απόδοση του 'The Terror of War' ("Το κορίτσι της ναπάλμ") στον Νικ Ουτ αρχής γενομένης από σήμερα", δήλωσε.

"Ανάλυση του World Press Photo έδειξε πως, έπειτα από ανάλυση του τόπου, της απόστασης και της φωτογραφικής μηχανής που χρησιμοποιήθηκε την ημέρα εκείνη, οι φωτογράφοι Nguyen Thanh Nghe ή Huynh Cong Phuc ήταν ίσως σε καλύτερη θέση από τον Νικ Ουτ για να τραβήξουν την φωτογραφία", εξήγησε.

"Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε πως η ίδια η φωτογραφία δεν αμφισβητείται και πως αντιπροσωπεύει αναμφίβολα μια πραγματική ιστορική στιγμή που εξακολουθεί να αντηχεί στo Βιετνάμ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο", δήλωσε η Joumana El Zein Khoury, εκτελεστική διευθύντρια του ιδρύματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το βραβείο World Press Photo που έχει απονεμηθεί στη φωτογραφία παραμένει αποδεδειγμένο γεγονός, μόνο η πατρότητα της φωτογραφίας αναστέλλεται "μέχρις αποδείξεως του εναντίου", διευκρίνισε.

"Το ερώτημα αυτό παραμένει αμφιλεγόμενο, και είναι πιθανό ο φωτογράφος που τράβηξε τη φωτογραφία να μην επιβεβαιωθεί ποτέ πλήρως", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

