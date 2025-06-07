Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας πραγματοποίησε εφόδους σε πολλές τοποθεσίες σε όλο το Λος Άντζελες την Παρασκευή και συγκρούστηκε με τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τα δικαιώματα των Μεταναστών.

Μασκοφόροι πράκτορες καταγράφηκαν να βγάζουν αρκετά άτομα από καταστήματα και από τα κεντρικά γραφεία εταιρείας κατασκευής ρούχων στην περιοχή του Λος Άντζελες. Υπερασπιστές της μετανάστευσης δήλωσαν ότι οι έφοδοι περιελάμβαναν επίσης τέσσερις άλλες τοποθεσίες.

Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πόσα άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των συντονισμένων επιχειρήσεων-σκούπα, αναφέρει η Guardian.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε το απόγευμα, η Αντζέλικα Σάλας, εκτελεστική διευθύντρια του Συνασπισμού για τα Δικαιώματα των Μεταναστών, δήλωσε ότι τουλάχιστον 45 άτομα συνελήφθησαν χωρίς εντάλματα.

«Η κοινότητά μας δέχεται επίθεση και τρομοκρατείται. Αυτοί είναι εργαζόμενοι, αυτοί είναι πατέρες, αυτές είναι μητέρες, και αυτό πρέπει να σταματήσει. Η επιβολή της μετανάστευσης που τρομοκρατεί τις οικογένειές μας σε όλη τη χώρα και μαζεύει (συλλαμβάνει) τους ανθρώπους που αγαπάμε πρέπει να σταματήσει τώρα», είπε η Σάλας στο πλήθος.

Το πλήθος μεγάλωνε καθώς περνούσε η ώρα. Μέχρι τις 6 μ.μ. τοπική ώρα, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το ομοσπονδιακό κτίριο στο κέντρο του Λος Άντζελες, όπου κρατούνται όσοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των εφόδων.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ένοπλοι πράκτορες με βαρύ προστατευτικό εξοπλισμό, (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που φορούσαν μάσκες αερίου), προσπάθησαν να διαλύσουν τις συγκεντρωμένες ομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έριξαν χειροβομβίδες καπνού κοντά στα πλήθη και χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού, ενώ ομοσπονδιακοί αξιωματικοί προσπαθούσαν να εκκενώσουν την περιοχή.

Κάποιοι από το πλήθος προσπάθησαν να εμποδίσουν τα μεγάλα θωρακισμένα φορτηγά με πράκτορες του FBI να πλησιάσουν. Ένα άτομο φέρεται να πέταξε αυγά στα οχήματα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες κλήθηκε στο σημείο για να παράσχει βοήθεια σε διαδηλωτές που τραυματίστηκαν από πράκτορες και αστυνομικούς, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο πρόεδρος του παραρτήματος της Καλιφόρνια της Διεθνούς Ένωσης Υπαλλήλων (SEIU), Ντέιβιντ Χουέρτα, ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

«Ζητούμε να τερματιστούν οι σκληρές, καταστροφικές και αδιάκριτες επιδρομές του ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) που διαλύουν τις κοινότητές μας, διαταράσσουν την οικονομία μας και βλάπτουν όλους τους εργαζόμενους», δήλωσε η Τία Ορ, εκτελεστική διευθύντρια του SEIU του παραρτήματος της Καλιφόρνια.

«Οι μετανάστες εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι για την κοινωνία μας: θρέφουν το έθνος μας, φροντίζουν τους ηλικιωμένους μας, καθαρίζουν τους χώρους εργασίας μας και χτίζουν τα σπίτια μας», συμπλήρωσε.

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες βοήθησε επίσης τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς στη διάλυση των διαδηλωτών, παρά την επιμονή του τμήματος ότι δεν εμπλέκεται στην «επιβολή της μετανάστευσης» και ότι έχει παρουσία μόνο για να διασφαλίσει τη δημόσια ασφάλεια.

Οι διαδηλωτές χρησιμοποιούσαν μεγάφωνα στους δρόμους έξω από τα σημεία όπου γίνονταν οι έφοδοι για να υπενθυμίσουν στους εργαζόμενους τα δικαιώματά τους, ανέφεραν οι Los Angeles Times.

Οι επίσημες αρχές του Λος Άντζελες έσπευσαν να καταδικάσουν τις ενέργειες, οι οποίες ήταν μέρος μιας σειράς παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ.

«Παρακολουθώ στενά τις εφόδους της ICE που γίνονται αυτή τη στιγμή σε όλο το Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένου ενός καταστήματος κορεατικής-αμερικανικής ιδιοκτησίας στην περιφέρειά μου», δήλωσε η βουλευτής Σίντνεϊ Κάμλαγκερ-Ντόβ σε ανάρτησή της στο X, μαζί με οδηγίες για το πώς οι διαδηλωτές θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με το γραφείο της για βοήθεια.

«Το Λος Άντζελες αποτελεί εδώ και καιρό ένα ασφαλές καταφύγιο για τους μετανάστες», πρόσθεσε. «Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι στοχοποιεί εγκληματίες, αλλά στην πραγματικότητα απλώς διαλύει οικογένειες και αποσταθεροποιεί ολόκληρες κοινότητες».

Η δήμαρχος Κάρεν Μπας δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ήταν «βαθιά εξοργισμένη από ό,τι έχει συμβεί» και ότι το γραφείο της συντονίζεται με κοινοτικές οργανώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών.

«Αυτές οι τακτικές σπέρνουν τον τρόμο στις κοινότητές μας και διαταράσσουν βασικές αρχές ασφάλειας στην πόλη μας», είπε. «Δεν θα το ανεχτούμε αυτό».

Η Γιούνις Χερνάντεζ, μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Λος Άντζελες, δήλωσε: «Αυτές οι ενέργειες κλιμακώνονται: οι πράκτορες φτάνουν χωρίς προειδοποίηση αλλά φεύγουν γρήγορα, γνωρίζοντας ότι οι κοινότητές μας κινητοποιούνται επίσης γρήγορα. Προτρέπω τους κατοίκους του Λος Άντζελες να παραμείνουν σε εγρήγορση».

