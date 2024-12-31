Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Χριστοδουλίδη: Η Κύπρος αλλάζει

Η Κύπρος αλλάζει και προχωρά μπροστά, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, δημιουργώντας ελπίδα και προοπτική για το σύνολο του λαού μας, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σε τηλεοπτικό πρωτοχρονιάτικο του μήνυμα λίγο πριν την υποδοχή του νέου έτους, λέγοντας ότι καλωσορίζουμε το 2025 και στόχος κεντρικός, παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας του κάθε πολίτη.

Σήμερα, είπε, "αναμένοντας την άφιξη του 2025, κοιτάζοντάς σας, όπως πάντα στα μάτια, με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα, σας διαβεβαιώ ότι η Κύπρος αλλάζει. Η Κύπρος αλλάζει και προχωρά μπροστά, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, δημιουργώντας ελπίδα και προοπτική για το σύνολο του λαού μας".

Αποχαιρετώντας το 2024, πρόσθεσε, "είναι ξεκάθαρο ότι η εργατικότητα, ο σχεδιασμός, η αφοσίωση, η μεθοδικότητα και η επιμονή, η επικέντρωση σε βασικούς τομείς που επηρεάζουν το σύνολο της κοινωνίας, τους πολλούς και όχι τους λίγους, τα παιδιά μας και τις οικογένειες, αποφέρει καρπούς και οδηγεί την Κύπρο μας εκεί που της αξίζει. Εκεί που μας αξίζει. Μαζί με το σύνολο των συνεργατών μου στο Υπουργικό Συμβούλιο, που εργάζονται σκληρά και με αφοσίωση, πάντα με τον Άνθρωπο στο επίκεντρο των πολιτικών μας, αλλάζουμε την Κύπρο".

"Καλωσορίζουμε το 2025 και στόχος κεντρικός, παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας του κάθε πολίτη. Ας ατενίσουμε, λοιπόν, το μέλλον με όραμα, με αισιοδοξία, με ελπίδα και με προοπτική, πιο δυνατοί από ποτέ και πάντα ενωμένοι".

Ο Χριστοδουλίδης έκανε απολογισμό του 2024 τόσο για το Κυπριακό, όσο και για την εσωτερική διακυβέρνηση, την οικονομία και την εξωτερική πολιτική.

Κυπριακό

Σημειώνοντας ότι η ενίσχυση των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθειά μας για επίτευξη της κορυφαίας προτεραιότητάς μας που δεν είναι άλλη από τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν και την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, με αξιοποίηση, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και με σεβασμό στις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Φέτος ειδικά, είπε, "που η χρονιά σημαδεύτηκε από τη θλιβερή 50η επέτειο από την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή του 37% της πατρίδας μας, μνημονεύουμε και τιμούμε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, τους εκτοπισθέντες και παθόντες, τους ηρωικούς εγκλωβισμένους μας, τους συγγενείς των πεσόντων και των αγνοουμένων, και εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας για τερματισμό του απαράδεκτου στάτους κβο".

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι παρά τις προκλήσεις, τα προβλήματα, την αδιαλλαξία και την απαίτηση της τουρκικής πλευράς για αλλαγή της βάσης λύσης, πετύχαμε με επίμονες και συντονισμένες διπλωματικές κινήσεις και αφού πείσαμε πρώτα για την ξεκάθαρη και ειλικρινή πολιτική μας βούληση, τη σοβαρότητα προθέσεων και την εποικοδομητική ανάληψη πρωτοβουλιών, την επανενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και την επανεμπλοκή, προσωπικώς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σε μια νέα πρωτοβουλία για άρση του αδιεξόδου και επανέναρξη των συνομιλίων.

"Προς αυτή την κατεύθυνση εργαστήκαμε στη βάση συγκεκριμένου σχεδιασμού, αξιοποιώντας την ενίσχυση του διεθνούς μας αποτυπώματος και την ιδιότητά μας ως κράτους μέλους της ΕΕ, δημιουργώντας κίνητρα και προϋποθέσεις για αλλαγή της τουρκικής στάσης. Πετύχαμε να διασυνδέσουμε κατά τρόπο σαφή, σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο, στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων με την ουσιαστική πρόοδο για επίλυση του Κυπριακού. Ένα πλαίσιο που, ναι, μπορεί να οδηγήσει σε μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση πράγματων μέσα από την επίλυση του Κυπριακού".

Είπε ότι προσδοκεί και είναι "πανέτοιμος για τη συνάντησή μου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη αλλά πολύ περισσότερο για τη διευρυμένη συνάντηση υπό την αιγίδα των ΗΕ, έτοιμος να εργαστώ με μοναδικό στόχο τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας. Είμαι έτοιμος να αναλάβω την ιστορική μου ευθύνη, επανενώνοντας τον τόπο και τον λαό μας, αξιοποιώντας στην ολότητά τους τις προοπτικές της πατρίδας μας προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμενίους και Λατίνους".

Εξωτερική πολιτική

"Η Κύπρος Αλλάζει στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς", τόνισε ο πρόεδρος λέγοντας ότι στην Εξωτερική μας Πολιτική, "με πράξεις και όχι με λόγια, ενισχύσαμε ουσιαστικά το διεθνές αποτύπωμα της χώρας μας, λαμβάνοντας τολμηρές πρωτοβουλίες, όπως την Αμάλθεια, την εκλογή μας για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την εγκαθίδρυση του στρατηγικού μας διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας μας με την Ελλάδα, με γειτονικά κράτη και ισχυρούς δρώντες του διεθνούς συστήματος, με την πετυχημένη άσκηση της προεδρίας των 9 Μεσογειακών Κρατών της ΕΕ".

"Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και η επίσκεψή μου στον Λευκό Οίκο μετά από 28 χρόνια, η επίσκεψη του Βρετανού Πρωθυπουργού στην πατρίδα μας μετά από 53 χρόνια, οι επισκέψεις του Γερμανού και του Ιταλού Προέδρου στην πατρίδα μας και πολλές άλλες. Με την ίδια σοβαρότητα ενισχύσαμε τον ρόλο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ενώ με πλάνο και μεθοδικότητα ετοιμαζόμαστε για την μεγάλη πρόκληση της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου το 2026" επισήμανε.

Εσωτερική διακυβέρνηση-κοινωνία

Το 2024, είπε, ήταν η χρονιά που νιώσαμε τα πρώτα ουσιαστικά, χειροπιαστά, αποτελέσματα των πολιτικών μας. Αυτών των πολιτικών που έθεσαν τον Άνθρωπο στο επίκεντρο, με έμφαση τους πολλούς και όχι τους λίγους.

Μιλώντας για την εσωτερική διακυβέρνηση, είπε ότι δρομολογήσαμε τολμηρές λύσεις για να πετύχουμε τον κεντρικό μας στόχο, δηλαδή, τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής του κάθε Κύπριου πολίτη, περνώντας σε μια νέα εποχή, πιο σύγχρονη, πιο συμπεριληπτική.

Πολύ ενδεικτικά, ανέφερε τα επτά Σχέδια Στεγαστικής Πολιτικής που τυγχάνουν πλήρους αξιοποίησης, ειδικότερα από τη Νέα Γενιά του τόπου, τα Σχέδια για αντιμετώπιση του Ενεργειακού Κόστους για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες, που αξιοποιούνται καθημερινά, την αύξηση του αριθμού των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, τη σταδιακή επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης, όπως επίσης την επέκταση του σχεδίου επιδότησης διδάκτρων και σίτισης, και τα ουσιαστικά μέτρα για αντιμετώπιση του Δημογραφικού, όπως την αύξηση της άδειας μητρότητας, του επιδόματος πολύτεκνης μάνας, του βοηθήματος τοκετού, του επιδόματος γονικής άδειας και πολλά άλλα, με το ύψος των μέτρων να υπερβαίνει τα €100 εκατομμύρια.

Επίσης, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στον οδικό χάρτη για επένδυση πέραν των 128 εκατομμυρίων για τα Δημόσια Νοσηλευτήρια και ειδικά για την αναβάθμιση των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών σε όλες τις επαρχίες, στην «ολιστική πετυχημένη και αποτελεσματική» αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού για την οποία, όπως είπε, αποσπάσαμε τα εύσημα διεθνώς, στην έναρξη Ψηφιοποίησης του κράτους μέσα από τη λειτουργία του Ψηφιακού Πολίτη, που σε συνδυασμό με τη συνεχή απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών αντιμετωπίζουν τη γραφειοκρατία και καθιστούν το Κράτος πιο φιλικό προς τον Πολίτη, και στην επίσπευση και εκσυγχρονισμό διαδικασιών του δημοσίου με αποτέλεσμα την καταβολή του επιδόματος τοκετού, μητρότητας, πατρότητας, ανεργίας, όπως και την καταβολή της θεσμοθετημένης σύνταξης εντός 30 ημερών.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε και για τα μέτρα για αντιμετώπιση της ακρίβειας και των πληθωριστικών τάσεων για στήριξη των νοικοκυριών, πέραν των 700 εκατομμυρίων ευρώ, την ενίσχυση της Λογοδοσίας και της Διαφάνειας με τη σύσταση και λειτουργία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, τη λειτουργία ηλεκτρονικών πλατφόρμων για έγκαιρη και κεντροποιημένη ενημέρωση της κοινωνίας και την ετοιμασία των νομοσχεδίων για εκσυγχρονισμό της Νομικής και Ελεγκτικής Υπηρεσίας, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των όρων εργασίας που αφορούν τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, την ολοκλήρωση σειράς σημαντικών νομοσχεδίων και την κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα θέματα της Υγείας, την ενεργοποίηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.

Για την Προσφυγική Πολιτική, είπε ότι πέραν του κτίΖΩ, που είναι η μεγαλύτερη στεγαστική παρέμβαση από πλευράς κράτους από τη δεκαετία του ’70, προχωρήσαμε με νέο πλαίσιο διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, αξιοκρατικό, με πλήρη διασφάλιση της ισονομίας και της διαφάνειας, ενώ την ίδια στιγμή τροποποιήσαμε τα κριτήρια των Στεγαστικών Σχεδίων, προσφέροντας τη δυνατότητα σε περισσότερους δικαιούχους.

"Είναι πάρα πολλά αυτά που έγιναν στη βάση του Κοινωνικού Συμβολαίου που υπογράψαμε μαζί στις 12 Φεβρουαρίου το 2023 και θα έχω την ευκαιρία με τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου, να προβώ σε λεπτομερή απολογισμό" ανέφερε.

Οικονομία

Όπως είπε ο πρόεδρος, για να επιτευχθούν όλα αυτά, για να υπάρχει Κράτος Πρόνοιας και ουσιαστικές Κοινωνικές Πολιτικές, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη μιας ισχυρής, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής οικονομίας.

Αυτούς τους 22 μήνες διακυβέρνησης, είπε, "αποδείξαμε ότι η υπεύθυνή μας προσέγγιση φέρνει αποτελέσματα, και η χώρα μας διανύει μια αξιοσημείωτη οικονομική πορεία".

"Το 2024 προβλέπεται να επιτύχουμε τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, ενώ ο πληθωρισμός για το 2024 αναμένεται να κυμανθεί κάτω από το 2%, από το 3,5% πέρυσι. Η δημοσιονομική μας θέση είναι επίσης ισχυρή, με πλεόνασμα που φτάνει περίπου το 4%, ενώ την ίδια στιγμή πετύχαμε τη μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του 2024" τόνισε.

Προσεγγίζουμε την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με την ανεργία να κυμαίνεται στο χαμηλότερο ποσοστό εδώ και 15 χρόνια, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται σημαντικά οι νέες θέσεις εργασίας.

Είπε ότι ψήφο εμπιστοσύνης της οικονομικής μας πολιτικής αλλά και των ισχυρών προοπτικών της χώρας μας, αποτελούν φυσικά και οι συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από όλους τους Οίκους Αξιολόγησης που την κατατάσσουν πλέον, μετά από 13 χρόνια, στην επενδυτική βαθμίδα Α.

Η ανοδική πορεία της οικονομίας μας, πρόσθεσε, και οι συνεχείς αναβαθμίσεις μεταφράζονται σε συγκεκριμένα οφέλη, σε απτά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και το σύνολο του κυπριακού λαού, όπως για παράδειγμα η προσέλκυση υψηλής ποιότητας επενδύσεων, που δημιουργούν νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, με στόχο οι νέοι και νέες μας να ατενίζουν το μέλλον τους στην πατρίδα μας και όχι στο εξωτερικό και τα χαμηλότερα επιτόκια, καθώς οι χώρες με ισχυρές πιστοληπτικές αξιολογήσεις τείνουν να απολαμβάνουν πιο ευνοϊκούς όρους δανεισμού.

Επίσης, είπε ότι υπάρχει βελτιωμένη οικονομική σταθερότητα, οδηγώντας σε μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια και καλύτερους μισθούς, και φυσικά, και δυνατότητα στο Κράτος, στην Πολιτεία να ασκεί στοχευμένη κοινωνική πολιτική και να επενδύει σε τομείς που έχουμε υποχρέωση να βελτιώσουμε ποιοτικά, όπως η Υγεία, η Παιδεία, το Κράτος Πρόνοιας, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και, γενικότερα, δράσεις προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού.

"Καλώς να Ορίσεις 2025. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους! Χρόνια Πολλά", κατέληξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

