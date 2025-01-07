Πρώτος θάνατος ανθρώπου εξαιτίας της γρίπης των πτηνών στις ΗΠΑ

Ο πρώτος θάνατος ανθρώπου που συνδέεται με τη γρίπη των πτηνών ανακοινώθηκε στις ΗΠΑ, από τις υγειονομικές αρχές στην πολιτεία Λουιζιάνα, που διευκρίνισαν πως επρόκειτο για ηλικιωμένο ασθενή με υποκείμενα νοσήματα.

Ο ασθενής αυτός, άνω των 65 ετών, ήταν το πρώτο σοβαρό ανθρώπινο κρούσμα της H5N1 που εντοπίστηκε στη χώρα.

Είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο με λοίμωξη του αναπνευστικού και βρισκόταν σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές τον Δεκέμβριο.

Μολύνθηκε «από τον ιό H5N1 έπειτα από επαφή με οικόσιτα και άγρια πτηνά», θύμισε χθες το υπουργείο Υγείας της Λουιζιάνας.

«Η εκτενής έρευνα δημόσιας υγείας που διεξήχθη» από το υπουργείο «δεν επέτρεψε να εντοπιστούν άλλα κρούσματα του H5N1, ούτε αποδείξεις για τη μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωποι, καθησύχασε. «Ο ασθενής αυτός παραμένει το μοναδικό ανθρώπινο κρούσμα του H5N1 στη Λουιζιάνα», υπογράμμισε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Για τους λόγους αυτούς, ο συνολικός κίνδυνος της γρίπης των πτηνών για τη δημόσια υγεία συνεχίζει να θεωρείται «χαμηλός», κατά την ίδια πηγή.

Ωστόσο «άνθρωποι που εργάζονται με πτηνά, πουλερικά ή αγελάδες, ή εκτίθενται σε πτηνά κατά τη διάρκεια ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων τους, διατρέχουν πιο υψηλό κίνδυνο», διευκρίνισε το υπουργείο.

Εδώ και μήνες, οι ΗΠΑ έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με επιζωοτία —επιδημία στα ζώα— της γρίπης των πτηνών.

Το ίδιο διάστημα, εντοπίστηκαν 66 κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε ανθρώπους στη χώρα, στην πλειονότητά τους με ήπια συμπτώματα. Ενδέχεται να υπήρξαν και άλλα που δεν έγιναν αντιληπτά.

Η αλληλούχηση του γονιδιώματος έδειξε πως ο ιός H5N1 που πρόσβαλε τον αποβιώσαντα ασθενή ήταν διαφορετικός από την εκδοχή του που έχει εντοπιστεί σε κοπάδια αγελάδων και σε πτηνοτροφεία.

Επιπλέον μικρό μέρος του ιού, που εντοπίστηκε στον λάρυγγα του ασθενούς, παρουσίαζε γονιδιακές τροποποιήσεις που θα επέτρεπαν να εξαχθεί το συμπέρασμα πως μεταλλάχθηκε στον οργανισμό του και προσαρμόστηκε στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα, ανέφεραν στα τέλη Δεκεμβρίου οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

Άλλοι θάνατοι αποδοθέντες στον H5N1 είχαν καταγραφεί στο παρελθόν σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η γρίπη των πτηνών τύπου A (H5N1) εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1996, αλλά, από το 2020, ο αριθμός των εστιών εξερράγη και πλέον μολύνεται αυξανόμενος αριθμός ειδών θηλαστικών.

Ειδικοί ανησυχούν για αυτό ακριβώς, το ότι δηλαδή αυξάνονται τα θηλαστικά που μολύνονται, παρότι τα ανθρώπινα κρούσματα παραμένουν συγκριτικά πολύ σπάνια. Αυτό που προκαλεί την ανησυχία τους είναι το ενδεχόμενο η ευρεία κυκλοφορία του ιού να διευκολύνει το να μεταλλαχθεί κατά τρόπο ο οποίος θα επιτρέπει τη μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

