Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν αξιώνει «ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας» στον αντιπολιτευόμενο Γκονσάλες Ουρούτια στη Βενεζουέλα

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε να γίνει «ειρηνική» μεταβίβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα στον αντιπολιτευόμενο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, με τον οποίο συναντήθηκε χθες Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας πως η κυβέρνησή του θα παρακολουθήσει «από κοντά» πώς θα αντιμετωπιστούν οι διαδηλώσεις που προγραμματίζεται να γίνουν μεθαύριο Πέμπτη εναντίον της ορκωμοσίας του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του μετά τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «βαθιά προβληματικές» τις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου στη Βενεζουέλα και έκρινε πως ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης ήταν αυτός που συγκέντρωσε «την πλειοψηφία» με «αξεπέραστη» διαφορά.

«Η νικηφόρα εκστρατεία του Γκονσάλες Ουρούτια θα όφειλε να τιμηθεί με ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας», υποστηρίζεται στο κείμενο της αμερικανικής προεδρίας.

Ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε να «παρακολουθήσει στενά τις διαδηλώσεις που προβλέπονται την 9η Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα» και πρόσθεσε πως οι πολίτες της χώρας της Λατινικής Αμερικής «πρέπει να επιτραπεί να εκφράσουν τις πολιτικές απόψεις τους ειρηνικά χωρίς να φοβούνται αντίποινα από τον στρατό και την αστυνομία».

Διεμήνυσε ακόμη πως η Ουάσιγκτον θα φροντίσει «να λογοδοτήσουν ο Μαδούρο και οι αντιπρόσωποί του για τις αντιδημοκρατικές και κατασταλτικές ενέργειές τους».

Στην εξουσία από το 2013, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει εμπλακεί σε μπραντεφέρ με την αντιπολίτευση και μέρος της διεθνούς κοινότητας που αμφισβητούν την επανεκλογή του.

Η νίκη του επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο αφού ανακηρύχθηκε νικητής με το 52% των ψήφων από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE).

Ο στρατός επαναβεβαίωσε πως τον υποστηρίζει χθες Δευτέρα.

Η αντιπολίτευση, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα δική της καταμέτρηση, βασισμένη σε δεδομένα που συγκέντρωσαν παρατηρητές της, διαβεβαιώνει ότι ο δικός της υποψήφιος, πρώην πρεσβευτής, 75 ετών, κέρδισε με «πάνω από το 67%» των ψήφων.

Κάλεσε σε μαζικές κινητοποιήσεις την Πέμπτη, την παραμονή της ορκωμοσίας του Νικολάς Μαδούρο.

Στις διαδηλώσεις, τις ταραχές και τις επιχειρήσεις καταστολής που ακολούθησαν από την επομένη της ανακήρυξης της νίκης του κ. Μαδούρο έχασαν τη ζωή τους 28 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 2.000 και πλέον, ενώ συνελήφθησαν κάπου 2.400, που πάντως έχουν αφεθεί ελεύθεροι στην πλειονότητά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

