Γερμανία: Αυξάνονται τα ακροδεξιά εγκλήματα

Σύμφωνα με απάντηση του υπ. Εσωτερικών μετά από ερώτηση του κόμματος "Η Αριστερά", ο αριθμός των εγκλημάτων με ακροδεξιό υπόβαθρο στη Γερμανία πέρυσι σημείωσε νέο ανησυχητικό ρεκόρ.



Σχεδόν 34.000 είναι τα εγκλήματα με πολιτικά κίνητρα και πιο συγκεκριμένα με ακροδεξιό υπόβαθρο, τα οποία κατέγραψε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διώξεως του Εγκλήματος το 2024, σημειώνοντας νέο αρνητικό ρεκόρ. Αυτό αποκαλύπτει σήμερα το δίκτυο RND, επικαλούμενο απάντηση του υπ. Εσωτερικών μετά από σχετική ερώτηση του κόμματος της Αριστεράς (Die Linke).



Ενδέχεται μάλιστα στην πραγματικότητα ο αριθμός να είναι ακόμη μεγαλύτερος, δεδομένου ότι δεν ελήφθησαν υπόψιν τα επίσημα στοιχεία για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Toν Δεκέμβριο καταγράφηκε νέα όξυνση με διαδηλώσεις και αξιόποινες ενέργειες νεοναζί στους δρόμους του Μαγδεμβούργου μετά την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά.



Ενδιαφέρον έχει ότι η αύξηση που καταγράφεται το 2024 είναι σημαντική - σχεδόν κατά 5.000 νέες περιπτώσεις - σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2023 είχαν καταγραφεί στη Γερμανία σχεδόν 29.000 εγκληματικές ενέργειες με ακροδεξιά κίνητρα.

Προπαγάνδα, φθορές, μίσος και βία

Με μια πρώτη ανάλυση του είδους των αξιόποινων πράξεων που κατέγραψαν οι γερμανικές διωκτικές αρχές, πρόκειται κατά κύριο λόγο για αδικήματα που σχετίζονται με προπαγάνδα, υποκίνηση σε μίσος και βία αλλά και πολλές περιπτώσεις φθοράς ξένης περιουσίας. Όπως επίσης προκύπτει και από τα φετινά στοιχεία, η πλειονότητα των δραστών είναι νεαροί ενήλικες.



Η βουλευτής του κόμματος "Η Αριστερά" Μαρτίνα Ρένερ παρατηρεί ότι εάν αναλύσει κανείς τα δεδομένα με βάση επίσημα στοιχεία, προκύπτει αύξηση των ακροδεξιών εγκλημάτων κατά 20 έως 25%, ενώ όπως επισημαίνει δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της «επικίνδυνης εξέλιξης».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.