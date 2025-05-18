Μάρτυρες περιέγραψαν τρομοκρατημένοι τη στιγμή που άκουσαν ουρλιαχτά να σκίζουν τον αέρα καθώς ένα τεράστιο ιστιοφόρο του μεξικανικού ναυτικού συνετρίβη στη Γέφυρα του Μπρούκλιν το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως αναφέρει και η New York Post, περαστικοί και επισκέπτες στο Πάρκο της Γέφυρας του Μπρούκλιν φαίνονται σε βίντεο να τρέχουν μακριά από την ακτή, καθώς το ακυβέρνητο πλοίο φαινόταν να κατευθύνεται απειλητικά προς αυτούς.

Videos show the moment a Mexican Navy training ship crashed into New York’s Brooklyn Bridge, resulting in the deaths of two crew members and injuring dozens more. Eyewitnesses describe seeing people dangling from the snapped masts of the sailing vessel, the ARM Cuauhtémoc. pic.twitter.com/eTmtpUwX3P — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 18, 2025

«Το πλοίο περνούσε κάτω από τη γέφυρα, και υπήρχαν ναύτες πάνω στο πλοίο· τα πανιά χτύπησαν τη γέφυρα και μετά άνθρωποι έπεφταν από τα πανιά», δήλωσε ο Elijah West, αυτόπτης μάρτυρας του σοκαριστικού δυστυχήματος.

«Ήταν τρέλα. Στεκόμασταν κάτω από τη γέφυρα και όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε. Μετά είδα ανθρώπους να κρέμονται από τα πανιά. Σκάφη της αστυνομίας κατέφθασαν πολύ γρήγορα — περίπου πέντε λεπτά αργότερα. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί καθοδήγησαν το πλοίο προς τη Γέφυρα του Μανχάταν και ξεκίνησαν τη διάσωση. Ήταν σοκαριστικό.»

Σύμφωνα με τις πυροσβεστικές αρχές και άλλες πηγές, από το περιστατικό σκοτώθηκαν δύο άτομα και τραυματίστηκαν 17, εκ των οποίων οι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Γιορτάζαμε, αποχαιρετούσαμε και τραγουδούσαμε», είπε η 43χρονη Ismari Romero, η οποία έγινε μάρτυρας του περιστατικού από το Pier 17 στο Μανχάταν, μαζί με την αδερφή της και άλλους Μεξικανούς που είχαν πάει για να καλωσορίσουν το πλήρωμα του πλοίου και να τους κάνουν να νιώσουν σαν στο σπίτι τους.

«Ήμασταν όλοι χαρούμενοι, και αποχώρησαν. Και όταν έφτασαν στη Γέφυρα του Μπρούκλιν, πιστεύω πως χτύπησαν τη γέφυρα και το επάνω μέρος κατέρρευσε. Φοβηθήκαμε πολύ. Πολλοί άνθρωποι ούρλιαζαν, πολλοί έκλαιγαν. Έλεγαν “Πώς γίνεται αυτό; Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει;”»

Ship carrying 200 people hits the Brooklyn Bridge as search and rescue operation underway https://t.co/l9hdF34Mze pic.twitter.com/OPQMWHDtOE — New York Post (@nypost) May 18, 2025

Ο Matt Tibbitts, που επέβαινε στο φέρι από το Dumbo προς το Williamsburg μαζί με φίλους, θυμάται έντονα τη στιγμή που συνειδητοποίησε πως το ιστιοφόρο δεν θα περνούσε κάτω από τη γέφυρα.

«Ο κόσμος γύρω μας έλεγε “αυτό είναι πολύ ψηλό” και μετά γυρνάς και βλέπεις το κατάρτι να σπάει», περιέγραψε.

«Ήταν σχεδόν εξωπραγματικό… Είδα ανθρώπους να κάνουν άσχημες πτώσεις από τα κατάρτια.»

Η 33χρονη φωτογράφος Aya Asan από το Crown Heights είχε μόλις ολοκληρώσει μια φωτογράφιση πρότασης γάμου στο Πάρκο της Γέφυρας του Μπρούκλιν, όταν παρακολούθησε την τραγωδία να εκτυλίσσεται μπροστά της.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα», είπε, επισημαίνοντας ότι το πάρκο ήταν γεμάτο με τουρίστες που είχαν συγκεντρωθεί για να δουν το ηλιοβασίλεμα λίγο πριν το πλοίο προσκρούσει στη γέφυρα.

«Για μια στιγμή πίστεψα ότι το πλοίο μπορεί να πέσει πάνω στο πάρκο, εκεί που ήταν συγκεντρωμένος ο κόσμος. Άρχισα να τρέχω, όλοι άρχισαν να τρέχουν... Όλοι ήταν σοκαρισμένοι και μετά είδαμε πολλή αστυνομία και ακούσαμε σειρήνες. Είδα ανθρώπους να κρέμονται.»

Ο Robert Kwiatkowski βρισκόταν στο High Tide στην περιοχή Fulton Ferry μαζί με συναδέλφους όταν ξέσπασαν ζητωκραυγές καθώς το εντυπωσιακό πλοίο περνούσε — αλλά οι επευφημίες μετατράπηκαν γρήγορα σε κραυγές τρόμου.

«Όλοι στο μπαρ επευφημούσαν και ήταν ενθουσιασμένοι επειδή ήταν τόσο κοντά, και μετά, ξαφνικά, τα κατάρτια χτύπησαν στο κάτω μέρος της γέφυρας», είπε.

«Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι ήμασταν μάρτυρες μιας τραγωδίας. Ήταν πραγματικά φρικτό… Ελπίζω μόνο ότι οι διασώστες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, όλοι αυτοί, θα φροντίσουν σωστά τους ανθρώπους που εμπλέκονται.»

