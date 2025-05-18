Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, συναντήθηκε την Κυριακή με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συνάντηση θα συμβάλει στην προώθηση των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη είναι ένας σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών... αλλά φυσικά έχουμε και κάποιες διαφωνίες, όπως συμβαίνει μεταξύ φίλων, σε θέματα όπως το εμπόριο», δήλωσε ο Βανς, καθισμένος δίπλα στη φον ντερ Λάιεν και τη Μελόνι στη Ρώμη, μετά την παρακολούθηση της εναρκτήριας λειτουργίας του Πάπα Λέοντα.

«Πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συζήτηση, και ελπίζω να είναι η αρχή μακροπρόθεσμων εμπορικών διαπραγματεύσεων και κοινών εμπορικών πλεονεκτημάτων για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.