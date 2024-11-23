Δεκαεννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα και πυρά στη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, που ελέγχεται από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής, ο Μαχμούντ Μπάσαλ, σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε στο AFP, ότι «19 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και πάνω από 40 άλλοι τραυματίστηκαν σε τρεις σφαγές που προκλήθηκαν από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στα μεσάνυχτα και σήμερα το πρωί», όπως και σε πυρά άρματος μάχης στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Την ίδια ώρα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν από σφοδρή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε στόχο κεντρική περιοχή της Βηρυτού, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, συγκλονίζοντας την πρωτεύουσα του Λιβάνου καθώς το Ισραήλ προωθεί την επίθεσή του κατά του υποστηριζόμενου από το Ιράν λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

