Η ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Ειρήνη Τώρα κατήγγειλε τη δημιουργία ενός νέου εβραϊκού οικισμού στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειακού συμβουλίου Γκους Ετζιόν, που εδρεύει στο νότιο τμήμα της περιοχής.

Ο Γιαρόν Ρόζενταλ, πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Γκους Ετζιόν, δήλωσε πως σήμερα το πρωί προχώρησαν στη δημιουργία μιας νέας τοποθεσίας κοντά στη Βηθλεέμ. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το γραφείο του, ανέφερε: «Απόψε, δημιουργήσαμε μια νέα τοποθεσία στη Σντέμα, κοντά στη Βηθλεέμ. Επί δύο χιλιάδες χρόνια, οι Εβραίοι προσεύχονταν για να επιστρέψουν στη Βηθλεέμ και σήμερα το καταφέραμε».

Εκπρόσωπος του συμβουλίου επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τρεις τροχοβίλες έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή και αναμένεται να κατοικηθούν από οικογένειες μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Από την πλευρά της, η Ειρήνη Τώρα κατηγόρησε τις αρχές για τη δημιουργία τετελεσμένων με τη χρήση δημόσιων πόρων, επισημαίνοντας πως τέτοιες ενέργειες «υπονομεύουν τις ειρηνευτικές προοπτικές του Ισραήλ και τη λύση των δύο κρατών»

Στην περιοχή του Γκους Ετζιόν σημειώθηκαν πρόσφατα σοβαρά περιστατικά, όπως παλαιστινιακή επίθεση με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες, αλλά και βίαια επεισόδια από εξτρεμιστές εποίκους σε παλαιστινιακό χωριό.

Τα επεισόδια ακολούθησαν την καταστροφή από τις αρχές ενός παράνομου φυλακίου, το οποίο θεωρείται παράνομο ακόμη και βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας.

Σήμερα, εκτός από την Ανατολική Ιερουσαλήμ που παραμένει κατεχόμενη και προσαρτημένη από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί διαμένουν στη Δυτική Όχθη σε οικισμούς που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

