Δημοσκόπηση Reuters: Διχασμένοι οι Αμερικανοί για την επέμβαση στη Βενεζουέλα

Σημαντικά διχασμένη εμφανίζεται η αμερικανική κοινή γνώμη μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, καθώς ένας στους τρεις Αμερικανούς εγκρίνει τη στρατιωτική δράση, αλλά την ίδια ώρα το 72% ανησυχεί για βαθύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που καταγράφειπαράλληλα και άνοδο της δημοτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η διήμερη έρευνα δείχνει έντονες κομματικές διαφοροποιήσεις: το 65% των Ρεπουμπλικανών δηλώνει ότι στηρίζει τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έναντι μόλις 11% των Δημοκρατικών και 23% των ανεξάρτητων.

Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επιχείρηση στο Καράκας τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε μια φονική επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Ο αμερικανικός στρατός τον παρέδωσε στις ομοσπονδιακές αρχές για να διωχθεί ποινικά με κατηγορίες που σχετίζονται με φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών.

Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, που διεξήχθη την Κυριακή και τη Δευτέρα, καταγράφει σημαντική στήριξη μεταξύ των Ρεπουμπλικανών σε μια εξωτερική πολιτική που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής στις γειτονικές χώρες.

Συγκεκριμένα, 43% των Ρεπουμπλικανών δήλωσε ότι συμφωνεί με τη θέση πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να έχουν πολιτική κυριαρχίας στις υποθέσεις του Δυτικού Ημισφαιρίου», έναντι 19% που διαφώνησε. Οι υπόλοιποι δήλωσαν αναποφάσιστοι ή δεν απάντησαν.

Η δημοσκόπηση, στην οποία συμμετείχαν 1.248 ενήλικες στις ΗΠΑ, δείχνει ότι το ποσοστό αποδοχής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέρχεται στο 42%, το υψηλότερο από τον Οκτώβριο και αυξημένο σε σχέση με το 39% που κατέγραφε αντίστοιχη έρευνα τον Δεκέμβριο.

Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά και το περιθώριο σφάλματος εκτιμάται σε περίπου ±3 ποσοστιαίες μονάδες.



