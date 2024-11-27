Μία έκρηξη σε ένα εργοστάσιο κοντά στο Αλικάντε, στη νοτιοανατολική Ισπανία, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι επτά, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης.
#DePlaneta | Tres fallecidos y siete heridos reporta @GVA112 tras la explosión de una fábrica en la provincia de Alicante, #España. 📹@wallstwolverine. pic.twitter.com/y4kexKnXrZ— Diario El Salvador (@elsalvador) November 27, 2024
Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε μια βιομηχανική ζώνη στο Ιμπί, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από το κέντρο του Αλικάντε, σε ένα εργοστάσιο παραγωγής διογκωμένου πολυστυρένιου. Οι αρχές τέθηκαν σε συναγερμό λίγο πριν από τις 12.00 τοπική ώρα.
«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν» στην «έκρηξη» ενός εργοστασίου, διευκρίνισαν με ανάρτησή τους στο Χ οι υπηρεσίες διάσωσης της περιφέρειας της Βαλένθιας, όπου βρίσκεται το Αλικάντε.
Προηγουμένως οι πυροσβέστες έκαναν λόγο για δύο νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες, αναφέροντας επίσης έναν αγνοούμενο.
Είναι πιθανό ο λέβητας του εργοστασίου να εξερράγη, σύμφωνα πάντα με τους πυροσβέστες.
