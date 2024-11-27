Μέρκελ για Ουκρανία και Πούτιν: «Κανένα λάθος»

Πάνω από 700 σελίδες πολιτικών απομνημονευμάτων, ελάχιστη αυτοκριτική. Η Μέρκελ δεν παραδέχεται λάθη για το «όχι» στην Ουκρανία το 2008 αλλά και τις στενές σχέσεις με τη Ρωσία.

Χειροκροτήματα στο κατάμεστο Deutsches Theater του Βερολίνου για την Άγκελα Μέρκελ στην πρώτη της «ζωντανή» συνέντευξη μετά από χρόνια, με αφορμή την επίσημη κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της με τίτλο Freiheit (Ελευθερία) στις 26 Νοεμβρίου.



«Αυτή ήταν η Μέρκελ», όπως είπε και η ίδια, θέλοντας να καταθέσει τη δική της οπτική στην πολιτική πραγματικότητα των 16 χρόνων της καγκελαρίας της, μιας περιόδου που καθόρισε την ευρωπαϊκή και διεθνή ιστορία. Χωρίς όμως δείγματα αυτοκριτικής, ούτε παραδοχής λαθών, εκτός ίσως από την μη επίσπευση μιας πιο δυναμικής κλιματικής πολιτικής αλλά και της ενίσχυσης από νωρίς των αμυντικών δαπανών της Γερμανίας.



Επιμένει σταθερά μέχρι σήμερα στις βασικές πολιτικές θέσεις της, για τις οποίες έχει επικριθεί σφοδρά, ιδίως σε σχέση με την εξωτερική πολιτική που ακολούθησε σε σχέση με το Κίεβο και τη Μόσχα.



Μέχρι σήμερα επιμένει στο γερμανικό «όχι» που είχε πει το 2008 στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και στην απόφασή της για μια συνεπή, στενή οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία μέσω των ρωσογερμανικών αγωγών Nord Stream, όπως φάνηκε και χθες κατά τη διάρκεια της δίωρης συνέντευξης που παραχώρησε στη δημοφιλή Γερμανίδα δημοσιογράφο Άννε Βιλ στη σκηνή του ιστορικού θεάτρου.



«Να μην υποτιμούμε τον Πούτιν»



«Η απόφαση του 2008 για την Ουκρανία ήταν σωστή και την στηρίζω και σήμερα. Τότε, έχοντας κατά νου την φθηνή ενέργεια για την γερμανική οικονομία, αλλά και με πολιτικά κριτήρια, αποφάσισα αυτή τη σχέση που είχαμε με τη Ρωσία να μην την καταστρέψω εντελώς. Γυρίζοντας πίσω, εκτιμώ ότι δεν ήταν τίποτα λάθος», ανέφερε η Άγκελα Μέρκελ.



Ταυτόχρονα όμως σχολίασε και τη σημερινή κατάσταση, τον πόλεμο στην Ουκρανία, καταδικάζοντας την ρωσική επίθεση. «Η επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 δεν μετέβαλε θεμελιωδώς την κατάσταση μόνο για την Ουκρανία αλλά και για εμάς ως μέλη του ΝΑΤΟ,ειδικά στην Ευρώπη. Είναι προς το συμφέρον μας να μην αφήσουμε μόνη την Ουκρανία, ώστε να μην κερδίσει η Ρωσία αυτόν τον πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά.



Όσο για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο γνώριζε καλά σε βάθος χρόνων, όπως είπε, πάντα θεωρούσε καλύτερη την τακτική και προσωπική επαφή μαζί του από την απόσταση ή την απομόνωση. Σχολιάζοντας έμμεσα την ρωσική κλιμάκωση των τελευταίων εβδομάδων ανέφερε: «Θα ήταν λάθος να υποτιμήσουμε τον Πούτιν». Και αυτή η διατύπωση έχει βαρύτητα γιατί είναι ίσως η μόνη πολιτικός της Δύσης που μιλούσε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν απευθείας και μάλιστα στη γλώσσα του, τα ρωσικά.



Αποστάσεις από τη μεταναστευτική γραμμή Μερτς



Κανένα λάθος δεν βλέπει όμως και στη στάση της στο προσφυγικό, θεωρώντας το 2015 και το αποκορύφωμα της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη ως τη μεγαλύτερη πρόκληση της πολιτικής καριέρας της,μαζί ίσως με τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης χρέους, την οποία διατρέχει επίσης ενδελεχώς στα απομνημονεύματά της. Διαφωνεί με τη στάση του νυν επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών και υποψήφιου καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ζητά κλειστά σύνορα και απελάσεις. Γυρίζοντας πίσω στον Αύγουστο του 2015 θυμάται:



«Η εναλλακτική θα ήταν τότε να σταματήσουμε στα σύνορα ανθρώπους με κανόνια νερού ή κάτι παρόμοιο. Κάτι τέτοιο για μένα θα ήταν όμως ακόμη χειρότερο», ανέφερε χθες.



Ως προς τις θεμελιώδεις διαφωνίες της με τον Φρίντριχ Μερτς για την ενδεδειγμένη οδό που πρέπει να τηρήσει ένα χριστιανοδημοκρατικό κόμμα για το μεταναστευτικό, αρκέστηκε να πει ότι: «Έχουμε διαφορετικές απόψεις».

