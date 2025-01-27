Λογαριασμός
Άουσβιτς: 80 χρόνια από την απελευθέρωση των κρατουμένων - Φόρος τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος από την ΕΕ

Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων στην Αθήνα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Άουσβιτς

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα 6 εκατομμύρια Εβραίους που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ και όλα τα θύματα του Ολοκαυτώματος» υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν χθες το βράδυ παραμονή της 80ής επετείου από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου.

«Ενώ χάνονται και οι τελευταίοι επιζώντες, είναι καθήκον μας, ως Ευρωπαίοι, να θυμόμαστε αυτά τα ανείπωτα εγκλήματα και να τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων», πρόσθεσε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων στην Αθήνα από την Α.Ε. την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Θησείο, ενώ στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.

Στις Βρυξέλλες, η έδρα της Επιτροπής φωταγωγήθηκε χθες, αποτίνοντας με αυτόν τον τρόπο φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Πολωνία: Ο Τουσκ καταγγέλλει τα «συνθήματα» που ακούστηκαν στην προεκλογική συγκέντρωση της AfD

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ κατήγγειλε σήμερα τα συνθήματα που ακούστηκαν το Σάββατο σε μια προεκλογική συγκέντρωση της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), παραμονές της 80ής επετείου από την απελευθέρωση του στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου.

Τα συνθήματα «έμοιαζαν όλα πολύ οικεία και ανησυχητικά. Ιδίως, λίγες ώρες πριν από την επέτειο της απελευθέρωσης του Άουσβιτς», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Τουσκ διευκρίνισε ότι αναφερόταν «στα λόγια που ακούσαμε από το στόμα των πρωταγωνιστών της συγκέντρωσης της AfD όταν αναφέρονταν στη "Μεγάλη Γερμανία" και την "ανάγκη να ξεχάσουμε τη γερμανική ενοχή για τα ναζιστικά εγκλήματα"».

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς του απάντησε, σημειώνοντας ότι «συμφωνεί απολύτως» μαζί του.

Στη συγκέντρωση της AfD παρενέβη μέσω βιντεοκλήσης ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, ο οποίος εκτίμησε ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στα λάθη του παρελθόντος και οι Γερμανοί θα πρέπει να προχωρήσουν προς τα εμπρός. «Τα παιδιά δεν θα έπρεπε να είναι ένοχα για τα αμαρτήματα των παππούδων τους», είπε χαρακτηριστικά.

Αύριο Δευτέρα συμπληρώνονται 80 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς από τον σοβιετικό στρατό, στις 27 Ιανουαρίου 1945, λίγους μήνες πριν από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το Άουσβιτς-Μπιρκενάου έγινε το σύμβολο της γενοκτονίας που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία με θύματα έξι εκατομμύρια Εβραίους - το ένα εκατομμύριο από αυτούς, καθώς και περισσότεροι από 100.000 μη Εβραίοι, εξοντώθηκαν σε αυτό το στρατόπεδο μεταξύ 1940-45.

