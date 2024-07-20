Με το εμβληματικό σήμα «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» για την εισβολή του «Αττίλα» στην Κύπρο, το 1974, φωταγωγήθηκε το Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 ολόκληρα χρόνια από την παράνομη τουρκική στρατιωτική εισβολή στη Μεγαλόνησο.

"Αποτίουμε φόρο τιμής στους γενναίους, νεκρούς, αγνοούμενους και ζώντες Ελλαδίτες και Κυπρίους πολεμιστές που, σε τραγικά αντίξοες συνθήκες, υπερασπίσθηκαν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, αλλά και τη συνταγματική νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας", ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας σε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων Κύπρου με την οποία συναντήθηκε στο Κοινοβούλιο.

Το σήμα - σύμβολο με το οποίο φωταγωγήθηκε η Βουλή, δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα, Νίκο Δήμου, το πρωί της 14ης Αυγούστου 1974, ημέρα, που με την εισβολή του «Αττίλα» διχοτομήθηκε η Κύπρος, με το 37% των εδαφών της μέχρι σήμερα να παραμένει υπό τουρκική κατοχή.

Το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» συμπυκνώνει, οδυνηρά, όλη την Κυπριακή τραγωδία, μισό αιώνα μετά και παρότι η μαρτυρική Μεγαλόνησος ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το εμβληματικό σήμα τυπώθηκε σε χιλιάδες αυτοκόλλητα, αντίτυπά του στάλθηκαν στις εφημερίδες, το σύνθημα «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» μεταφράσθηκε σε πολλές γλώσσες και στάλθηκε σε πολλά μέρη του κόσμου όπου υπήρχαν Έλληνες (Ελλαδίτες και Κύπριοι) φοιτητές.

