Πρώην σύμβουλος του Τραμπ: Πολύ πιο πιθανή μια μεγάλη διεθνής κρίση στη δεύτερη θητεία του - «Δεν γνωρίζει πολλά για την εξωτερική πολιτική»

Μια μεγάλη διεθνής κρίση είναι «πολύ πιο πιθανή» στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, δεδομένης της «ανικανότητας του εκλεγμένου προέδρου να επικεντρωθεί» στην εξωτερική πολιτική, προειδοποίησε ένας πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ), σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος με 17 μήνες ήταν ο μακροβιότερος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, άσκησε δριμεία κριτική για την έλλειψη γνώσεων, ενδιαφέροντος για τα γεγονότα ή συνεκτικής στρατηγικής. Περιέγραψε τη λήψη αποφάσεων του Τραμπ ως καθοδηγούμενη από προσωπικές σχέσεις παρά από βαθιά κατανόηση των εθνικών συμφερόντων.

Ο Μπόλτον απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς του Τραμπ κατά τη διάρκεια της φετινής προεκλογικής εκστρατείας ότι μόνο αυτός θα μπορούσε να αποτρέψει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ενώ θα έδινε γρήγορο τέλος στις συγκρούσεις στη Γάζα και την Ουκρανία.

«Είναι τυπικός Τραμπ: είναι όλα καυχησιολογία», δήλωσε ο Μπόλτον στον Guardian. «Ο κόσμος είναι πιο επικίνδυνος από ό,τι όταν ήταν πρόεδρος. Η μόνη πραγματική κρίση που είχαμε ήταν ο κορονοϊός, που ήταν μια μακροπρόθεσμη κρίση και όχι εναντίον μιας συγκεκριμένης ξένης δύναμης».

«Όμως ο κίνδυνος μιας διεθνούς κρίσης της μορφής του 19ου αιώνα είναι πολύ πιο πιθανός σε μια δεύτερη θητεία του Τραμπ. Δεδομένης της ανικανότητας του Τραμπ να επικεντρωθεί στη συνεκτική λήψη αποφάσεων, ανησυχώ πολύ», πρόσθεσε.

Ο 76χρονος Μπόλτον υποστήριξε την εισβολή στο Ιράκ το 2003 και έχει ζητήσει στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, της Βόρειας Κορέας και άλλων χωρών για τις προσπάθειές τους να κατασκευάσουν ή να προμηθευτούν πυρηνικά, χημικά ή βιολογικά όπλα.

Ο Μπόλτον ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ο Μπόλτον ανέφερε επίσης: «Αυτό που πίστευα ήταν ότι, όπως κάθε Αμερικανός πρόεδρος πριν από αυτόν, το βάρος των ευθυνών, σίγουρα στην εθνική ασφάλεια, η σοβαρότητα των θεμάτων που αντιμετώπιζε, οι συνέπειες των αποφάσεών του, θα πειθαρχούσε τη σκέψη του με τρόπο που θα παρήγαγε σοβαρά αποτελέσματα. Αποδείχθηκε ότι έκανα λάθος. Μέχρι να φτάσω στο συμπέρασμα αυτό είχαν ήδη διαμορφωθεί πολλά πρότυπα συμπεριφοράς που δεν άλλαξαν ποτέ και θα μπορούσε κάλλιστα, ακόμη και αν ήμουν εκεί νωρίτερα, να μην μπορούσα να επηρεάσω την κατάσταση. Αλλά ήταν ξεκάθαρο πολύ σύντομα αφότου έφτασα εκεί ότι η πνευματική πειθαρχία δεν χαρακτήριζε τον Τραμπ».

Σε μια απομάκρυνση από την παραδοσιακή εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Τραμπ έκανε προεκλογική εκστρατεία με το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική», υποστηρίζοντας τον απομονωτισμό, τη μη επέμβαση και τον εμπορικό προστατευτισμό, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών δασμών.

Ο Μπόλτον συμφώνησε με «πολλές» από τις αποφάσεις του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αλλά διαπίστωσε ότι είχαν τη συνοχή «μιας σειράς αναλαμπών». «Δεν έχει φιλοσοφία, δεν ασκεί πολιτική όπως την αντιλαμβανόμαστε, δεν έχει στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Ανέφερα στο βιβλίο μου ότι οι αποφάσεις του είναι σαν ένα αρχιπέλαγος από κουκίδες. Μπορείτε να προσπαθήσετε να τραβήξετε γραμμές μεταξύ τους, αλλά ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να τραβήξει γραμμές μεταξύ τους. Προσπαθείς και παίρνεις σταδιακά τη μία σωστή απόφαση μετά την άλλη. Τουλάχιστον αυτό πίστευαν οι σύμβουλοί του: ότι θα μπορούσαμε να συνδέσουμε αρκετές αποφάσεις μεταξύ τους. Αλλά δεν ήταν αυτός ο τρόπος με τον οποίο το έβλεπε ο ίδιος».

Ο 45ος πρόεδρος «μπορεί να είναι γοητευτικός», παραδέχτηκε ο Μπόλτον και έδωσε έμφαση στις προσωπικές σχέσεις με απολυταρχικούς ηγέτες όπως ο Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας και ο Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας. Όμως δεν έχει την απαιτούμενη για τη θέση αυτή ικανότητα και έδειξε κατάφωρη περιφρόνηση για την ενημέρωση για την εθνική ασφάλεια που λαμβάνουν καθημερινά οι πρόεδροι.

«Δεν γνωρίζει πολλά για την εξωτερική πολιτική. Δεν διαβάζει πολύ. Διαβάζει εφημερίδες πο υκαι που, αλλά τα ενημερωτικά έγγραφα δεν τα διαβάζει σχεδόν ποτέ, επειδή δεν τα θεωρεί σημαντικά. Δεν πιστεύει ότι αυτά τα γεγονότα είναι σημαντικά. Νομίζει ότι κοιτάζει τον άλλον απέναντι στο τραπέζι στα μάτια και κάνουν μια συμφωνία και αυτό είναι το σημαντικό», σημείωσε.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι έχει φιλία με τον Πούτιν, πρόσθεσε ο Μπόλτον. «Δεν ξέρω ποια πιστεύει ο Πούτιν ότι είναι η σχέση του με τον Τραμπ, αλλά πιστεύει ότι ξέρει πώς να παίζει με τον Τραμπ, ότι ο Τραμπ είναι εύκολος στόχος. Ο Τραμπ δεν το βλέπει αυτό καθόλου, σημείωσε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επαινέσει αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Πούτιν και ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ. Ερωτηθείς σχετικά με τη διαβόητη πλέον φιλία του Τραμπ με τους ισχυρούς άνδρες, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας απάντησε: «Υποθέτω ότι ένας ψυχίατρος θα μπορούσε να το κατανοήσει καλύτερα».

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ αναστάτωσε και πάλι τους διπλωμάτες απειλώντας να πάρει πίσω τη Διώρυγα του Παναμά, ζητώντας από τις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία και προτείνοντας να γίνει ο Καναδάς το 51ο κράτος. Ο Kim Darroch, ο οποίος ήταν πρεσβευτής της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον για τέσσερα χρόνια από το 2016, δήλωσε στο Sky News ότι η δεύτερη θητεία του Τραμπ θα είναι «σαν ένας ατέλειωτος καβγάς σε μπαρ».

Ο Μπόλτον συμφωνεί ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο αλλοπρόσαλλη και αποδιοργανωτική η δε΄τυερη θητεία του από την πρώτη: «Τώρα αισθάνεται πιο σίγουρος για την κρίση του, αφού επανεξελέγη, γεγονός που θα καταστήσει ακόμη πιο δύσκολο να υπάρξει οποιοδήποτε είδος πνευματικής πειθαρχίας στη λήψη αποφάσεων».

