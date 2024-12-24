Το Ιράν αρνείται τους ισχυρισμούς ότι στρατολόγησε παιδιά για να πλήξει ισραηλινούς στόχους στην Ευρώπη

Το Ιράν χαρακτήρισε «παράλογους και γελοίους» τους ισχυρισμούς ερευνητών στη Σουηδία και το Βέλγιο ότι στρατολόγησε παιδιά για να επιτεθούν σε ισραηλινούς στόχους στις χώρες τους, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Esmaeil Baghaei, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «παράλογοι, ντροπιαστικοί και ανήθικοι», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με αναφορές της σουηδικής αστυνομίας, ένα 15χρονο αγόρι συνελήφθη νωρίτερα φέτος, όταν προσπάθησε να πάρει ταξί για την ισραηλινή πρεσβεία, ενώ είχε την κατοχή του ένα γεμάτο όπλο. Οι υπηρεσίες ασφαλείας των Βρυξελλών ανέφεραν επίσης τον Μάιο ότι εντόπισαν παιδιά ηλικίας μόλις 14 ετών να οργανώνουν επίθεση στην ισραηλινή αποστολή στην περιοχή.

Και οι δύο χώρες υποστήριξαν ότι πίσω από τα περιστατικά βρίσκονται παράγοντες που συνδέονται με το Ιράν και ότι αποτελούν μέρος μιας νέας τάσης. Τα περιστατικά έρχονται καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος του Ισραήλ κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν ομάδων στη Μέση Ανατολή με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο και τη Χαμάς στη Γάζα να έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά.

Πηγή: skai.gr

