Η Δανία ενισχύει την άμυνα της Γροιλανδίας καθώς ο Τραμπ επιθυμεί τον έλεγχό της

Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε μια τεράστια αύξηση των αμυντικών δαπανών για τη Γροιλανδία, λίγες ώρες αφότου ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του να αγοράσει την περιοχή της Αρκτικής, σύμφωνα με το BBC.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν δήλωσε ότι το πακέτο είναι ένα «διψήφιο ποσό δισεκατομμυρίων» σε κορόνες Δανίας, ή τουλάχιστον 1,5 δισ. δολάρια.

Χαρακτήρισε τη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης ως «ειρωνεία της μοίρας». Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ο Τραμπ δήλωσε ότι η ιδιοκτησία και ο έλεγχος του τεράστιου νησιού αποτελεί «απόλυτη ανάγκη» για τις ΗΠΑ.

Η Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος της Δανίας, φιλοξενεί μια μεγάλη διαστημική εγκατάσταση των ΗΠΑ και είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, καθώς βρίσκεται στη συντομότερη διαδρομή προς την Ευρώπη. Διαθέτει σημαντικά αποθέματα ορυκτών πόρων και πετρελαίου.

Ο Πούλσεν δήλωσε ότι το πακέτο θα επιτρέψει την αγορά δύο νέων πλοίων επιθεώρησης και δύο νέων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς.

Το πακέτο θα περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για την αύξηση του προσωπικού της Αρκτικής Διοίκησης στην πρωτεύουσα Νουκ και την αναβάθμιση ενός από τα τρία κύρια πολιτικά αεροδρόμια της Γροιλανδίας ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί αεροσκάφη F-35. «Δεν έχουμε επενδύσει αρκετά στην Αρκτική για πολλά χρόνια, τώρα σχεδιάζουμε μια ισχυρότερη παρουσία», δήλωσε.

Ο υπουργός Άμυνας δεν έδωσε το ακριβές ποσό για το πακέτο, αλλά τα δανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι θα είναι περίπου 12-15 δισ. κορόνες Δανίας.

Η ανακοίνωση ήρθε μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social: «Για τους σκοπούς της εθνικής ασφάλειας και της ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η ιδιοκτησία και ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι απολύτως αναγκαία».

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Mute Egede απάντησε στις δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι «δεν είμαστε προς πώληση». Πρόσθεσε όμως ότι οι κάτοικοι της Γροιλανδίας θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι ανοιχτοί για συνεργασία και εμπόριο, ειδικά με τους γείτονές τους.

Οι αναλυτές λένε ότι το σχέδιο συζητείται εδώ και πολύ καιρό και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως άμεση απάντηση στις δηλώσεις του Τραμπ.

Μέχρι τώρα η Δανία έχει αργήσει πολύ να επεκτείνει τη στρατιωτική της δυνατότητα στη Γροιλανδία, λένε, αλλά αν η χώρα δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τα ύδατα γύρω από την περιοχή από τις παραβιάσεις της Κίνας και της Ρωσίας, τότε οι απαιτήσεις των ΗΠΑ για μεγαλύτερο έλεγχο είναι πιθανό να αυξηθούν.

Ο ταγματάρχης Steen Kjaergaard της Αμυντικής Ακαδημίας της Δανίας εκτιμά ότι ίσως ήταν πρόθεση του Τραμπ να πιέσει τη Δανία σε μια τέτοια κίνηση. «Πιθανόν να προκλήθηκε από την ανανεωμένη εστίαση του Τραμπ στην ανάγκη εναέριου και θαλάσσιου ελέγχου γύρω από τη Γροιλανδία και τις εσωτερικές εξελίξεις στη Γροιλανδία», δήλωσε στο BBC.

«Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι έξυπνος... πείθει τη Δανία να δώσει προτεραιότητα στις στρατιωτικές της δυνατότητες στην Αρκτική», είπε, αναφερόμενος στη μεγάλη εξάρτηση της Γροιλανδίας από τις επιδοτήσεις της Κοπεγχάγης.

Η αρχική πρόταση του Τραμπ το 2019 να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, η οποία είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, οδήγησε σε παρόμοια έντονη επίπληξη από τους ηγέτες της περιοχής.

Τότε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε την ιδέα ως «παράλογη», κάνοντας τον Τραμπ να ακυρώσει ένα επίσημο ταξίδι στη χώρα. Δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που προτείνει την αγορά της Γροιλανδίας. Η ιδέα διατυπώθηκε για πρώτη φορά κατά τη δεκαετία του 1860 επί προεδρίας του Άντριου Τζόνσον.

