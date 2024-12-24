Πώς το Ισραήλ κατέστρεψε μέσα σε λίγα λεπτά τον στόλο της Συρίας

Με απόλυτη μυστικότητα διεξήχθη η επιχείρηση καταστροφής του στόλου της Συρίας από το Ισραήλ, για την οποία δεν γνώριζαν ούτε οι στρατιώτες που συμμετείχαν.

«Το επίτευγμα ήταν τεράστιο και η επίθεση ήταν ιστορική», είπε ο διοικητής του ισραηλινού πλοίου INS Herev στην Jerusalem Post, που πραγματοποίησε τις ναυτικές επιθέσεις στη Συρία νωρίτερα αυτό το μήνα.

🇮🇱🇸🇾‼️🚨 Israel devastated the Syrian navy in Latakia. pic.twitter.com/UJPf0FNeXE — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 10, 2024

Μάλιστα, όπως ο ίδιος εξηγεί, καθώς το πλοίο αναχωρούσε από το λιμάνι της Χάιφα, οι στρατιώτες νόμιζαν ότι κατευθύνονταν σε μια εκπαιδευτική άσκηση με πραγματικά πυρά στη θάλασσα.

«Καταφέραμε να κρατήσουμε την αποστολή τόσο μυστική που ακόμη και οι στρατιώτες δεν ήξεραν σε ποια αποστολή συμμετείχαν», είπε ο Ισραηλινός διοικητής.

«Τους είπα ότι το πλοίο έπλεε τώρα εντός των συριακών υδάτων και η αποστολή ήταν να καταστρέψει τον στόλο του Συριακού Ναυτικού», πρόσθεσε.

«Εκπαιδευτήκαμε και προετοιμαστήκαμε για μάχη ενάντια στο συριακό Ναυτικό κατά τη διάρκεια της θητείας μας, αν και όχι απαραίτητα στο πλαίσιο αυτού του πολέμου», πρόσθεσε.

Ενώ το ισραηλινό πλοίο επέστρεφε στη βάση του, έλαβε μια κλήση που ενημέρωνε τον διοικητή για το σχέδιο της επίθεσης. «Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι αυτή η επιχείρηση στη βάρδιά μας», είπε.

«Μας δόθηκε εντολή να βγούμε στη θάλασσα την ίδια μέρα. Μέχρι τη νύχτα, ήμασταν έτοιμοι να χτυπήσουμε», πρόσθεσε.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του διοικητή στους στρατιώτες, όλοι ήταν ήδη στις θέσεις τους με το πλοίο να πλέει προς τα βόρεια, περνώντας τις ακτές του Λιβάνου και προχωρώντας προς το λιμάνι της Λαττάκεια, την έδρα του συριακού Ναυτικού.

Η αποστολή ήταν να εκτελέσει ακριβείς πυραυλικές επιθέσεις σε 15 πολεμικά πλοία, τα οποία αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος της ναυτικής δύναμης του Συριακού Ναυτικού. Και τα 15 σκάφη χτυπήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. «Βυθίστηκαν και τέθηκαν εκτός υπηρεσίας», είπε ο Αντισυνταγματάρχης. είπε.

