Πρώην πεζοναύτης της Βρετανίας σε φυλακή των ΗΑΕ για κατασκοπεία

Παρασημοφορημένο πρώην μέλος των βρετανικών επίλεκτων δυνάμεων των Πεζοναυτών (Royal Marines) παραμένει για επτά μήνες στη φυλακή στο Ντουμπάι, όπου τον βαραίνουν κατηγορίες για κατασκοπεία, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα The Times.

Ο Ματ Κράουτσερ, 40 ετών, που πολέμησε στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και παρασημοφορήθηκε για πράξη ανδρείας, συνελήφθη τον Νοέμβριο· έκτοτε του απαγορεύτηκε να φύγει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ το διαβατήριό του έχει κατασχεθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Τάιμς.

Ο πρώην στρατιωτικός είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία πως «εσκεμμένα και παράνομα» απέκτησε «πρόσβαση σε δίκτυο τηλεπικοινωνιών» κι ανακρίθηκε σχετικά με τους δεσμούς του με το υπουργείο Άμυνας της χώρας του, πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα.

Με ανακοίνωσή της που επικαλέστηκαν οι Τάιμς του Λονδίνου, η οικογένεια του κ. Κράουτσερ κατήγγειλε τη δίωξη σε βάρος του, που χαρακτήρισε «κατασκευασμένη και γελοία», ενώ τόνισε πως δεν καταλαβαίνει γιατί «οι αρχές του Ντουμπάι χρειάστηκαν τόσο πολύ χρόνο» για να χειριστούν την υπόθεση.

Το 2008, ενώ υπηρετούσε στο Αφγανιστάν, ο υπαξιωματικός Κράουτσερ κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρίχτηκε, χρησιμοποιώντας το σακίδιο πλάτης του για να προστατεύσει το σώμα του, πάνω σε χειροβομβίδα των Ταλιμπάν που είχε ενεργοποιηθεί με καλώδιο, για να σώσει συστρατιώτες του. Για την πράξη του αυτή του απονεμήθηκε ο Σταυρός του Γεωργίου (George Cross), το πλέον βαρύτιμο στρατιωτικό παράσημο της Βρετανίας, μαζί με τον Σταυρό της Βικτόριας.

Ο κ. Κράουτσερ, πλέον σύμβουλος ασφαλείας, ζούσε στο Ντουμπάι από το 2014 ως το 2021, όπου «συνεργάστηκε» με τις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας.

«Παρέχουμε υποστήριξη σε Βρετανό» στα ΗΑΕ και «βρισκόμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

