Οι ΗΠΑ θα κλείσουν σε λίγες ώρες μέχρι νεοτέρας τα σύνορά τους με το Μεξικό στους παράτυπους μετανάστες που ζητούν άσυλο, μετά την ανακοίνωση από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν θεαματικής σκλήρυνσης της αμερικανικής πολιτικής ως τη μετανάστευση, πέντε μήνες πριν από τις προεδρικέ εκλογές.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, 81 ετών, ο οποίος θα διεκδικήσει την 5η Νοεμβρίου την επανεκλογή του με αντίπαλο τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για το ζήτημα χθες Τρίτη.

Το κείμενο στερεί από τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στην αμερικανική επικράτεια το δικαίωμα του ασύλου όταν ο αριθμός τους υπερβαίνει τους 2.500 ημερησίως για επτά συνεχόμενες ημέρες, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή.

Το διάταγμα διευκολύνει επίσης τις απελάσεις στο Μεξικό, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως τα νέα μέτρα θα επιτρέψουν να «ανακτηθεί ο έλεγχος» στα σύνορα με το Μεξικό, καθώς καταγράφεται ρεκόρ συλλήψεων μεταναστών από την κεντρική και τη Λατινική Αμερική που έφυγαν από τις χώρες τους για να σωθούν από τη βία και τη φτώχεια.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα βοηθήσουν επίσης «να αποκατασταθεί η τάξη στη διαδικασία» διαχείρισης των αιτήσεων ασύλου, είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο στον Λευκό Οίκο, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να τηρεί «όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει του διεθνούς δικαίου».

Κατηγόρησε επίσης για μια ακόμη φορά τους Ρεπουμπλικάνους αντιπάλους του πως πως εμποδίζουν κάθε μεταρρύθμιση για το ζήτημα της μετανάστευσης. «Ας λύσουμε το πρόβλημα», είπε, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα πως δεν «δαιμονοποιεί ποτέ» τους μετανάστες.

Οι αιτούντες άσυλο θα επιτρέπεται να εισέρχονται ξανά αφού ο αριθμός τους μειωθεί στο επίπεδο των 1.500 την ημέρα, σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε τη μεθεπομένη της των εκλογών στο Μεξικό, στις οποίες επικράτησε η Κλαούδια Σέινμπαουμ, η πρώτη γυναίκα που θα γίνει αρχηγός του κράτους, εξέλιξη που χαιρέτισε η Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχάρη ξανά το Μεξικό σε τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον απερχόμενο ομόλογό του Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, τονίζοντας τη διμερή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης αυτής στο ζήτημα της μετανάστευσης.

Δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν πως το πρόβλημα της μετανάστευσης ενδέχεται να κρίνει τις πιθανότητες επανεκλογής του Τζο Μπάιντεν τον Νοέμβριο.

Ο αντίπαλός του Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το διάταγμα, που κατ’ αυτόν δεν είναι παρά φενάκη καθώς «ξέρει πως έχουμε ντιμπέιτ σε τρεις εβδομάδες», όπως τόνισε μέσω του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης που ίδρυσε, του Truth Social, αναφερόμενος στην τηλεμαχία της 27ης Ιουνίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται συχνά σε σοκαριστικούς, ιδιαζόντως ειδεχθείς φόνους, που υπογραμμίζει πως διαπράχθηκαν από ανθρώπους που μπήκαν παράνομα στις ΗΠΑ, επιδιώκοντας να δημιουργήσει την αίσθηση πως η χώρα σαρώνεται από κύμα εγκληματικότητας οφειλόμενο στους παράτυπους μετανάστες. Όμως ούτε οι διαθέσιμες στατιστικές της αστυνομίας στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις, ούτε μελέτες που εκπονούνται από ειδικούς επιβεβαιώνουν πως εκδηλώνεται στην πραγματικότητα τέτοιο φαινόμενο.

Κίνηση με ρίσκο

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον έκανε λόγο για στάχτη στα μάτια, για πολιτικό «τέχνασμα» του προέδρου Μπάιντεν με προεκλογική σκοπιμότητα.

Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι, που επιδίδονται σε ανταλλαγές σφοδρών φραστικών πυρών για το μεταναστευτικό ζήτημα, δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν για σχέδιο νόμου, καρπό πολύμηνων διαπραγματεύσεων στη Γερουσία, που εντέλει απορρίφθηκε από την αμερικανική δεξιά στη Βουλή.

Το διάταγμα του Τζο Μπάιντεν βασίζεται σε νόμο τον οποίο είχε χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για να απαγορεύσει την είσοδο στις ΗΠΑ σε υπηκόους κρατών με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό.

Ο Λευκός Οίκος προσπαθούσε μολαταύτα χθες να αποκρούσει τις επικρίσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Δημοκρατικός πρόεδρος αντιγράφει τον προκάτοχό του.

«Όλες αυτές οι πολιτικές έρχονται σε αντίθεση με τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη μετανάστευση η προηγούμενη κυβέρνηση», υποστήριξε ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Δαιμονοποίησε τους μετανάστες, εξαπέλυσε μαζικές εφόδους, χώριζε οικογένειες στα σύνορα κι έκλεινε παιδιά σε κλουβιά», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν αναλαμβάνει το ρίσκο να πυροδοτήσει οργή της αριστερής πτέρυγας της παράταξής του με την απόφαση αυτή.

«Θα αμφισβητήσουμε το διάταγμα αυτό στα δικαστήρια», προειδοποίησε η ACLU, ισχυρή αμερικανική οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) τόνισε από την πλευρά της πως είναι «βαθιά ανήσυχη», τονίζοντας πως θα στερηθούν το άσυλο πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται διεθνή προστασία και καλώντας την κυβέρνηση Μπάιντεν να «σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της» και να αναθεωρήσει τις αποφάσεις της.

Καθώς οι προεδρικές εκλογές πλησιάζουν στον ορίζοντα, η μετανάστευση γίνεται κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας, με τους Ρεπουμπλικάνους να προσάπτουν στον Τζο Μπάιντεν πως ευθύνεται για την «εισβολή» μέσω των νότιων συνόρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που διατάξει να υψωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του τείχος στα σύνορα με με το Μεξικό, κάτι που έγινε εν μέρει, δεν έπαψε ποτέ να χρησιμοποιεί εμπρηστική ρητορική για τους μετανάστες, φθάνοντας στο σημείο να τους κατηγορήσει πως «δηλητηριάζουν το αίμα» της χώρας μας — η φράση παραπέμπει απευθείας στη χιτλερική φρασεολογία.

Τους 12 μήνες ως τον Οκτώβριο του 2023 συνελήφθησαν 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή των συνόρων των ΗΠΑ με το Μεξικό, αριθμός άνευ προηγουμένου.

Τον Δεκέμβριο, κάπου 10.000 άνθρωποι, που αναγκάστηκαν εξαιτίας της βίας ή της ανέχειας να φύγουν από τις χώρες τους στην κεντρική και στη Λατινική Αμερική, πέρναγαν τα σύνορα παράνομα κάθε μέρα. Ο αριθμός τους μειώθηκε έκτοτε, όμως το ζήτημα παραμένει φλέγον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

