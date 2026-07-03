ΗΠΑ: Πρώην Ολυμπιονίκης κατηγορείται για τον βανδαλισμό της λίμνης του Μνημείου Λίνκολν

Πρώην Ολυμπιονίκης αθλητής του κανό παραπέμφθηκε από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στην Ουάσινγκτον, με την κατηγορία ότι προκάλεσε ζημιές στη Reflecting Pool, τη λίμνη-καθρέφτη του Μνημείου Λίνκολν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το CNN, ο Ντέιβιντ Χερν κατηγορείται για ένα κακούργημα που αφορά την καταστροφή δημόσιας περιουσίας, αξίας, άνω των 1.000 δολαρίων. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Χερν φέρεται να προκάλεσε εσκεμμένα ζημιές στο υλικό επένδυσης της δεξαμενής του μνημείου.

Η υπόθεση αποκτά πολιτική διάσταση, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τις φθορές που εμφανίστηκαν στη δεξαμενή λίγο μετά την ολοκλήρωση της πολυδάπανης ανακαίνισής της, ως σοβαρή πράξη βανδαλισμού.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, υποστήριξε ότι ο Χερν «κατέστρεψε βίαια» περίπου δύο τετραγωνικά πόδια της επένδυσης της δεξαμενής και επέδειξε επιθετική και αγενή συμπεριφορά απέναντι στους ομοσπονδιακούς φύλακες που βρίσκονταν στο σημείο.

Ερωτηθείσα εάν η απαγγελία κακουργηματικής κατηγορίας συνδέεται με τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει την επιβολή αυστηρών ποινών σε όσους ευθύνονται για βανδαλισμούς, η Πίρο απάντησε ότι η απόφαση βασίστηκε αποκλειστικά στα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση απορρίπτει τις κατηγορίες. Ο συνήγορος του Χερν, Νορμ Άιζεν, χαρακτήρισε το κατηγορητήριο «εξοργιστικό», υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του είναι αθώος και ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν μετά την ανακαίνιση της δεξαμενής.

Τι υποστηρίζει ο Ολυμπιονίκης

Ο ίδιος ο Χερν είχε δηλώσει στο CNN ότι συνελήφθη επειδή άγγιξε ένα κομμάτι μπλε υλικού που είχε αποκολληθεί από τον πυθμένα της δεξαμενής, η οποία είχε επαναλειτουργήσει τον περασμένο μήνα έπειτα από έργα ανακαίνισης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως υποστήριξε, ενήργησε από περιέργεια και όχι με σκοπό να προκαλέσει ζημιές.

Λίγες ημέρες πριν από την άσκηση της δίωξης, ο πρόεδρος Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι όσοι ευθύνονται για βανδαλισμούς στη δεξαμενή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πολυετείς ποινές φυλάκισης.

Η εισαγγελέας αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου έξι ακόμη έρευνες για παρόμοια περιστατικά. Όπως ανέφερε, ορισμένες υποθέσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλημμεληματικές διώξεις ή ακόμη και σε απλές διοικητικές παραβάσεις.

Η ανακαίνιση της Reflecting Pool, η οποία είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί πριν από τους εορτασμούς της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, συνοδεύτηκε από προβλήματα, καθώς λίγο μετά την επαναλειτουργία της εμφανίστηκαν άλγη και αποκολλήσεις χρώματος ή στεγανωτικού υλικού. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε επίσης ισχυριστεί ότι άγνωστοι προκάλεσαν μεγάλη χαραγή στη δεξαμενή με αιχμηρό αντικείμενο, χωρίς ωστόσο οι ομοσπονδιακές αρχές να έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό αυτό.



Πηγή: skai.gr

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