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ΑΕΚ: Μία προπόνηση για τους βασικούς ενόψει Τσβόλε

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία, με ειδικό πρόγραμμα για τους βασικούς του φιλικού με την Τσβόλε

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ΑΕΚ

Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Τζαλίδης

Η ΑΕΚ συνεχίζει τη δουλειά της στο δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας στο Άπελντοορν, με το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/7) να περιλαμβάνει δύο προπονήσεις.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ωστόσο, έχει προσαρμόσει το πρόγραμμα ενόψει του αυριανού φιλικού αγώνα με την Τσβόλε. Οι ποδοσφαιριστές που προορίζονται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα δεν θα συμμετάσχουν στην πρωινή προπόνηση και θα δουλέψουν μόνο το απόγευμα.

Με αυτόν τον τρόπο, το τεχνικό επιτελείο θέλει να διατηρήσει πιο φρέσκους τους βασικούς και να διαχειριστεί προσεκτικά την επιβάρυνσή τους, καθώς η προετοιμασία βρίσκεται σε απαιτητικό στάδιο και ακολουθεί ακόμη ένα σημαντικό τεστ για την αγωνιστική πρόοδο της ομάδας.

Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Τζαλίδης Η ΑΕΚ συνεχίζει τη δουλειά της στο δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας στο Άπελντοορν, με το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/7) να περιλαμβάνει δύο προπονήσεις. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ωστόσο, έχει προσαρμόσει το πρόγραμμα ενόψει του αυριανού φιλικού αγώνα με την Τσβόλε. Οι ποδοσφαιριστές που προορίζονται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα δεν θα συμμετάσχουν στην πρωινή προπόνηση και θα δουλέψουν μόνο το απόγευμα. Με αυτόν τον τρόπο, το τεχνικό επιτελείο θέλει να διατηρήσει πιο φρέσκους τους βασικούς και να διαχειριστεί προσεκτικά την επιβάρυνσή τους, καθώς η προετοιμασία βρίσκεται σε απαιτητικό στάδιο και ακολουθεί ακόμη ένα σημαντικό τεστ για την αγωνιστική πρόοδο της ομάδας.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΑΕΚ Σούπερλιγκα
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