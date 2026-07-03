Μονακό: Ταυτοποιήθηκε ο βασικός ύποπτος της βομβιστικής επίθεσης με δέμα - Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης

Τον βασικό ύποπτο για τη βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο δέμα η οποία προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός Ουκρανού πολυεκατομμυριούχου που τελεί υπό ουκρανικές κυρώσεις, καθώς και δύο ακόμη ατόμων, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν οι δικαστικές αρχές του Μονακό.

Η Εισαγγελία του Μονακό ανακοίνωσε ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του υπόπτου, ο οποίος είναι αλλοδαπός και δεν βρίσκεται πλέον στο Πριγκιπάτο. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι πρόκειται να εκδοθεί και «κόκκινη αγγελία» της Interpol για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ της Δευτέρας καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας άτομο να αφήνει ένα δέμα στην είσοδο πολυκατοικίας στο Μονακό. Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, τη στιγμή που τρία άτομα εισέρχονταν στο κτίριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Η υπόθεση ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια.

Μετά την έκρηξη, ο ύποπτος εθεάθη να διαφεύγει προς τη γαλλική κοινότητα Μποσολέιγ (Beausoleil), στα σύνορα με το Μονακό. Αρχικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για άνδρα, καθώς φορούσε μαύρο καπέλο. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το πρόσωπο που αναζητείται είναι γυναίκα, η οποία φέρεται να προσπαθούσε να αποκρύψει την ταυτότητά της.

Ο εισαγγελέας του Μονακό, Στεφάν Τιμπό, δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές, ευχαρίστησε όμως τις αστυνομικές αρχές του Μονακό και της Γαλλίας για τη συνεργασία τους, η οποία, όπως είπε, επέτρεψε την ταυτοποίηση του υπόπτου «σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο στόχος της επίθεσης

Οι αρχές δεν έχουν επισήμως επιβεβαιώσει την ταυτότητα των θυμάτων, ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, στόχος της επίθεσης ήταν ο 58χρονος Βαντίμ Γερμολάιεφ, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος τους.

Ο Γερμολάιεφ είναι εύπορος επιχειρηματίας στον τομέα των ακινήτων και διαμένει στο Μονακό. Απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα αφού παραιτήθηκε από την ουκρανική το 2019. Διατηρεί σημαντικά επιχειρηματικά συμφέροντα στον κλάδο του κρασιού και των αλκοολούχων ποτών στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία και από το 2023 βρίσκεται υπό κυρώσεις της ουκρανικής κυβέρνησης. Το 2020 το περιοδικό Forbes τον είχε κατατάξει στην 39η θέση των πλουσιότερων Ουκρανών, εκτιμώντας την περιουσία του στα 230 εκατομμύρια δολάρια.

Μετά την έκρηξη, και τα τρία θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι δύο ενήλικες είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως βαριά τραυματισμένοι. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άνδρας βρίσκεται πλέον εκτός άμεσου κινδύνου, ενώ η κατάσταση της γυναίκας παραμένει σοβαρή και δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ του Μονακό χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθές έγκλημα».



Πηγή: skai.gr

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