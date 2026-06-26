Τελικά ο Τραμπ είχε δίκαιο: Mε αιχμηρό αντικείμενο ο βανδαλισμός της λίμνης του Μνημείου Λίνκολν που «τον έμπλεξε»

Αιχμηρό αντικείμενο, όπως μαχαίρι ή ξυράφι, χρησιμοποιήθηκε για τον βανδαλισμό της επένδυσης του πυθμένα της λίμνης-καθρέφτη του Μνημείου Λίνκολν στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε αξιωματούχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πάρκων των ΗΠΑ (National Park Service).

Ο Φρανκ Λαντς, αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων της υπηρεσίας, ανέφερε σε δικαστική κατάθεση ότι η Υπηρεσία Πάρκων της αστυνομίας ανταποκρίθηκε σε αναφερόμενο περιστατικό στις 9 Ιουνίου, το οποίο προκάλεσε ζημιές στο υλικό στεγανοποίησης που είχε τοποθετηθεί στο πλαίσιο πρόσφατου πολυδάπανου έργου ανακαίνισης.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι ζημιές περιλαμβάνουν κοπή της στεγανοποιητικού στρώματος πάνω από το αφρώδη μονωτικό υλικό, καθώς και καταστροφή αποκολλημένων επιφανειακών στρωμάτων.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι περίπου 70 καπάκια από τις κολώνες του φράχτη ρίχτηκαν μέσα στο νερό του μνημείου. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς σημειώθηκαν οι ζημιές ούτε ποιος μπορεί να ευθύνεται γι' αυτές.

Η δήλωση αυτή, που περιλαμβάνεται στο δικαστικό έγγραφο, αποτελεί μέρος μιας αγωγής που έχει ασκηθεί από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος επιδιώκει να σταματήσει τις εργασίες της κυβέρνησης Τραμπ στην περιοχή.

Ανακαινίσεις και τεχνικά προβλήματα

Οι εργασίες στην Lincoln Memorial Reflecting Pool ξεκίνησαν τον Απρίλιο και διήρκεσαν περίπου δύο μήνες, κατόπιν αιτήματος του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της 250ής επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πισίνα, μήκους περίπου 2.000 ποδιών αποστραγγίστηκε πλήρως και τοποθετήθηκε νέα πολυουρεθανική επένδυση, με στόχο τη στεγανοποίηση και την προστασία της επιφάνειας του σκυροδέματος.

Ωστόσο, μετά την επαναπλήρωση της πισίνας με νερό, το μνημείο αντιμετώπισε προβλήματα, όπως ανάπτυξη άλγης και αλλοιώσεις στη σκούρα μπλε βαφή που είχε εφαρμοστεί στον πυθμένα.

i think its hilarious that trump ran on this whole "drain the swamp" campaign and his backyard becomes said swamp https://t.co/Sf6FX6tbDq — k (@kurtos) June 18, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι βάνδαλοι προκάλεσαν «ρωγμή μήκους 92 μέτρων» και υποστήριξε ότι είχε ριχθεί λίπασμα στο νερό. Σε συνέντευξή του στο CBS News, δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με αποδείξεις για την ύπαρξη της ζημιάς.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πάρκων, συναρτήσει του περιστατικού έχουν γίνει πέντε συλλήψεις για βανδαλισμό, ενώ πέντε ακόμη άτομα έχουν λάβει ομοσπονδιακές κλήσεις.

Μετά τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου, η Εθνική Υπηρεσία Πάρκων σχεδιάζει να αποστραγγίσει εκ νέου τη δεξαμενή προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιδιορθώσεις και έλεγχοι της επένδυσης.

Σημειώνεται ότι η Reflecting Pool, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1920 και εκτείνεται ανάμεσα στο Μνημείο Λίνκολν και το Μνημείο Ουάσιγκτον, έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά προβλήματα διαρροών, φθοράς, σωληνώσεων, άλγης και ρύπανσης από πτηνά.



Πηγή: skai.gr

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