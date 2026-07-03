Νέο μήνυμα στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της Συνόδου Κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα (7-8 Ιουλίου).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «γελοία» τη μονομερή στήριξη των ΗΠΑ στο NATO, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα, καθώς οι Ευρωπαίοι συύμμαχοι επέδειξαν απαθή στάση στον πόλεμο στο Ιράν. «Δεν ήταν εκεί για εμάς!!!» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social.

O Τραμπ παρουσιάζει και πίνακα που φαίνεται να δείχνει ότι οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ στη Βορειοατλαντική συμμαχία προσεγγίζουν το 1 τρισ. δολάρια, ενώ κάποιων άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών είναι μερικές δεκάδες δισ.

«Είναι γελοίο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονομερή πορεία, όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία. Δεν ήταν εκεί για εμάς!!! Πρόεδρος DJT»

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε τη Δευτέρα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ ότι δεν θα τα βοηθήσει αν το ζητήσουν, αιτιολογώντας τη θέση αυτή επειδή δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν.

Πάντως, το ΝΑΤΟ αναμένεται να ανακοινώσει στη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν καλύψει σχεδόν όλα τα κενά που αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα αμυντικά σχέδια της Συμμαχίας, δήλωσε την Τετάρτη πηγή του συμφώνου στο Reuters.

Το βασικό κενό, που το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να δυσκολεύεται να καλύψει, αφορά τα στρατηγικά βομβαρδιστικά, καθώς οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα διαθέσουν ένα μόνο αεροσκάφος αντί για δύο, ανέφερε η πηγή.

Πηγή: skai.gr

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